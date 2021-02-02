中華文化服務中心 春節網絡聯歡

中華文化服務中心除夕節目教大家包元寶。( 文化中心臉書)

中華文化服務中心將於2月11日至13日，首次舉辦為期三天的網絡聯歡會，以慶祝農曆牛年的到來。屆時，觀眾們可以在文化中心官網https://ccchouston.org/lunarnewyear觀看精彩的節目。

每天播出時間和節目內容如下：

2月11日，除夕，下午4時到5時30分：文化中心與H-E-B攜手走訪休士頓 餐廳，由大廚們介紹世界各地區和國家的年夜飯到底吃什麼。之後還有包水餃的廚藝課程，手把手教觀眾如何從和麵開始做餃子。

2月12日，初一，下午4時到5時30分：春節第一天，自然是需要敲鑼打鼓慶祝一番！文化中心與休士頓大學亞裔美國 人研究中心共同合作，邀請了代表各族裔文化的表演團體，帶來包括舞龍舞獅、印度舞、中國傳統舞蹈、中國傳統樂器、功夫表演、越南時裝秀等等精彩紛呈的節目。

2月13日，初二，下午2時到2時30分：由文化中心擁有40年歷史的中文學校詳細講解和演示春節的文化習俗。期間還有書法教師和中文教師現場演示寫書法和折燈籠，感興趣的觀眾們可先準備好彩紙和紅包，跟著老師一起學起來！

另外，在每天的節目當中，都會提出一些簡單關於春節的問題，正確回答問題的觀眾有機會贏得文化中心特別準備的大獎，包括真絲圍巾、茶具、兒童課本、牛年限量版T恤、景德鎮琺瑯首飾、兒童熊貓書包、餐廳禮券等豐富獎品！

本次網絡聯歡會由H-E-B、休士頓大學亞裔美國人研究中心、UnitedHealthcare和 Silver Eagle Distributors Houston大力支持。

中華文化中心自2003年起每年舉辦春節遊園會，近幾年已經成為華人家庭和整個大休士頓市區市民慶祝農曆新年的傳統活動。由於新冠疫情，中心今年決定將遊園會變成網絡聯歡會，讓大家在保證安全的同時，足不出戶就能體驗到春節的熱鬧氣氛。

更多春節網絡聯歡會資訊可蒐尋網站ccchouston/lunarnewyear，或聯繫文化與社區部門主任李冬梅，電話713-271-6100 ext. 147 ，郵件[email protected]。