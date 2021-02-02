醫師無懼毀譽 力抗州長防疫鬆散

Dr. Ricardo Cigarroa。（拉雷多醫療中心網頁）

拉雷多市(Laredo)62歲的心臟專科醫師希加羅阿(Dr. Ricardo Cigarroa) ，苦口婆心以對抗疫情 為己任，置個人毀譽於度外，德州 月刊把他譽為「德州的弗奇醫師」。

希加羅阿醫師指出，疫情爆發以來至今，以1月份的死亡人數最多，他每天平均簽署5-7張因新冠病毒致命的死亡證書，拉雷多的疫情是全美國最嚴峻的地點之一，過去一年有630人死於COVID-19，其中的126人在上個月喪命，而拉雷多的市民只有27萬7000人。本來流行病(infectious disease)不是希加羅阿醫師的事，他的心臟專科醫院有80名員工，而且醫院很賺錢，但是他不願看到本地鄉親受罪，毅然擔起了抗疫的大任。

他經常上電視接受訪問，以英文和西班牙文勸導市民注意防疫 的各種細節，了解科學的人很尊重他的建議，但是過去一些忽略科學的施政，塑造某些人認為只要堅持不信病毒有害，病毒就無法加害於己，希加羅阿醫師屢次被民眾反駁，指責他想限制市民的自由，擋住企業的財路，是人民的公敵。拉雷多市政府原本宣布了加強防疫的措施，並限制企業的營運程度，但最後卻被州長強硬否決。

希加羅阿醫師的意見和弗奇醫師(Dr. Anthony Fauci)一致，滿頭的白髮也與弗奇醫師雷同，最近德州月刊(Texas Monthly)把希加羅阿醫師稱為德州的弗奇醫師(Dr. Fauci of Texas)。希加羅阿醫師不怕槓上州長，他在電視上總是批評艾伯特，他預言如果繼續照州長的寬鬆政策來防疫，到今年上半年結束時，拉雷多人每250名就有一名死於COVID-19，也就是死亡人數會累積到1100之多。

州長辦公室發言人艾濟(Renae Eze)女士指出，不論規定得多麼嚴格，如果沒有確實執行，也等於沒有規定一樣。希加羅阿醫師認為這是共和黨執政者敷衍的心態和狡辯的言詞，如果州長宣布嚴格的規定，也宣布將嚴格執行，那麼就可以貫徹到底，病毒的傳播就會減緩許多，很多德州人可以保住性命。