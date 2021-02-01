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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

投資者運用GameStop收益 助醫院病童

編譯組／綜合報導
醫療城兒童醫院經常收到各界捐助。（Medical City Children's Hostipal臉書）
醫療城兒童醫院經常收到各界捐助。（Medical City Children's Hostipal臉書）

NBC5電視台報導，近期圍繞著GameStop和Robinhood交易應用App的散戶與華爾街戲劇化的「歷史性賭局」中，一些參與者在GameStop買空交易獲利的投資者，也運用其收益做善事。

報導指出，北德州一名匿名投資者，將於4日從達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區，購買十台任天堂（Nintendo switches），捐贈給醫療城兒童醫院（Medical City Children's Hostipal）。這位投資者說，他所購買任天堂的費用，是該投資人從GameStop獲得的收益。

華爾街近期受到小額投資散戶有組織大量購買GameStop股票，打擊大型對衝基金的衝擊。

這場「小蝦米對大鯨魚」的戲碼，從Reddit和其他討論板上開始，小額投資者大量購買GameStop股票，迫使對衝基金等較大的投資者，不得不將股價提高，使GameStop股價不斷飆升至天價。

這名捐贈任天堂的匿名投資者說，他們通過這項難得一見的有趣交易「賺了很多」，因此決定要「以同樣有趣的方式回饋」。

該投資者表示，他們也希望說服Reddit論壇中獲利的其他人，也能以類似方式回饋社會，將GameStop賣空活動變成一股永久力量。

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