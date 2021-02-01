沒參加學測 遠距高中生恐難畢業

德州教育廳要求學生親自應考STAAR學測。(德州教育廳網頁)

Click2Houston報導，德州 教育廳（Texas Education Agency）近期發布指南指出，德州公立學校學生，今年春季需親自參加德州標準化測驗（STAAR），而各學區 可向進行遠距學習的考生申請豁免。

在新冠肺炎疫情 期間的3月至12月，德州要求參加標準學測的三年級至12年級學生，在「受監視」的考試地點參加考試。學區可在學校外設置考試場所，包括表演藝術中心、酒店和娛樂中心，以確保考試安全。

目前德州要求所有學區，允許想要進行面對面學習的學生到校，除了少數例外。去年10月底一項調查顯示，德州550萬名學生中，有280萬人在校園內上課，這意味著仍有數百萬人進行遠距學習。

儘管有些人不願在疫情期間返校上課，但遠距學習的德州高中生，若沒參加必要性的標準學測的情況下，可能無法畢業。

對此德州已表示，較低年級的學生若未能通過標準學測仍得以升級，至12月，學區今年將不會根據學生的考試結果獲得州評分。

而根據德州指南，學區得以申請豁免，以要求沒計畫參加面對面學測者，考試當天進行遠距學習。就像醫學專家所建議，這將使他們能與考試者保持社交距離。

指南中指出，「額外的考試天數是可選擇的，由學區自行決定，但學區應考慮沒有評估數據的潛在影響，以更好的了解學生在各學科知識與技能的掌握度。」

據指出，紐約與密西根州已要求拜登政府放棄聯邦法律要求進行的年度標準化測驗。德州教育廳長莫瑞斯（Mike Morath）先前表示「今年不會尋求類似豁免。」

莫瑞斯指出，標準化測驗的數據，顯示德州學生在這場毀滅性疫情中凸顯出來的教育差距。根據去年春季和今年秋季考試的一項研究指出，學生在今年夏季，可能失去三個多月的學習時間。

與此同時，德州也正計畫在2022年前，過渡到全州範圍的線上測驗，並與兩家公司簽署為期四年，金額達3億3800萬元的合約，管理、開發和線上測驗。