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達拉斯籲民眾註冊 預約疫苗接種

編譯組／綜合報導
達拉斯縣市官員鼓勵民眾註冊，以便確保自己在疫苗施打名單上。（abcnews）
達拉斯縣市官員鼓勵民眾註冊，以便確保自己在疫苗施打名單上。（abcnews）

儘管新冠肺炎疫苗劑量至今仍有限制，達拉斯縣市官員鼓勵民眾無論他們現在是否有施打的資格，都能先預約，以確保自己的名字能列入施打清單上。

目前達拉斯縣已有超過41萬6000人接種疫苗。達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）表示，不論是否住在這個區域，「只要你在這，就符合注射資格。」此外，不論是不是美國合法公民，也都有資格施打疫苗，「但必須先行註冊。」

民選官員和領導人，也鼓勵商家、企業幫助僱員登記，同事、鄰里與社區間互相幫助。確保人人都能獲得疫苗相關訊息。

目前在達拉斯縣，只提供註冊者才能預約接種疫苗。但現階段德州僅有年紀在65歲或以上，以及16歲以上，但有重大疾病者才得以施打。第一線對抗疫情的衛生工作者和護理設施住民和工作人員，也有資格獲得疫苗。

該縣大規模接種點，費爾公園（Fair Park）11日開放，達拉斯市28日也在Kay Bailey Hutchison中心分發5000劑。

達拉斯市長強森（Eric Johnson）指出，該市預計下周將再收到4875劑輝瑞疫苗。他說，與本週收到的Moderna疫苗一樣，兩種疫苗都需要施打兩次才有效，兩劑之間間隔約在三周到四周，且疫苗需低溫保存。

儘管目前已有數十萬人接種疫苗，但線上註冊流程，對無法上網，無電腦、智慧型手機，與無法得到公共資訊者來說卻並不容易。

因此達拉斯市預計將開放近十個註冊中心，協助無法進行線上註冊者。該縣也開始通過電話註冊，可撥打469-749-9900。

詹金斯說， 達拉斯縣將花費340萬元建立呼叫中心，且使用快速回應代碼增加速度。

疫苗 智慧型手機 美國

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