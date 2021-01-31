12歲生競逐烘培冠軍賽 學區師生助陣

拉米雷茲晉級美食冠軍賽，全校師生助陣。(Miabella Ramirez臉書)

凱蒂獨立學區 的一名12歲女生，被「美食網路」(Food Network) 選為本季兒童烘培大賽的冠軍競逐人之一，學區的老師和學生每周一晚間開電視觀賞比賽，希望她奪標凱旋而回。

米雅貝菈拉米雷茲(Miabella Ramirez)才剛學會走路，就喜歡在廚房裡幫忙媽媽，而且她天生就有製作美食的天分，經常給媽媽帶來驚喜，在念小學的時候，她已經在臉書 上開設了Miabella Bakes的網頁，每當烤出好吃的甜點，在臉書上一發布消息，網友很快就會把點心搶購一空，她的網頁有800多名跟隨者，最近的一次廣告中，她推銷的是中國五香粉巧克力焦糖蛋糕(Chinese five spice salted caramel brownies)。

根據休士頓紀事報的報導，去年1月媽媽替她報名參加美食網路的兒童烘培冠軍賽(Kids Baking Championship) ，誰知3月份疫情 造成問題，主辦單位改為網路甄選，讓每位小朋友的家長製作一份視頻競逐，評選過程都是用虛擬會議的方式進行。去年底12名決賽者名單出爐，米雅貝菈是其中之一。

米雅貝菈目前是貝克初中(Beck Junior High)的6年級學生，全校的師生都以她為榮。決賽的節目從12月28日開始每周一晚間8時在Food Network頻道播出，冠軍會在2月份的最後一集中宣布。凱蒂學區在官方推特網頁上宣布了消息，呼籲學生、老師和家長一起觀賞，並預祝米雅貝菈比賽順利。

個性外向的米雅貝菈很興奮的表示，她希望攻讀企業經營，學成以後和媽媽一起在凱蒂市開一家實體烘培坊，她鼓勵兒童開心的追求自己的愛好，開創光明的人生，至於是否能在大賽中奪魁，她表示一切順其自然，她希望社區人士都到她的facebook.com/miabellabakes網頁看看，大家一起享受烘培創作的樂趣。