GameStop瘋漲 10歲童暴賺成焦點

GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop 股價在散戶刻意炒作下瘋狂大漲，開啟華爾街與散戶間的戰爭，但對年僅十歲的卡爾（Jaydyn Carr）來說，這場「歷史戰爭」，卻讓他擁有「天上掉下來的意外之財」。

休士頓紀事報報導，卡爾家族29日出現在佩恩（Charles Payne）於福克斯電視台（Fox）商業節目「賺錢中」（Making Money），接受佩恩訪問。卡爾的母親Nina Car告訴沛恩，她在2019年12月，以十元買下六股GameStop股票 送給卡爾，作為其寬扎節（Kwanzaa）禮物，以彰顯該節日推崇合作經濟學七項原則之一的「烏賈瑪」（Ujamaa）。

Nina說，兒子的父親在七年前去世後，她開始教兒子財務相關知識，希望萬一有一天她發生事情後，兒子仍可有財務支持與照顧。

然而，他倆都沒想到， 2021年開春，這筆小投資 ，卻成了一筆可觀收入。母子兩在27日決定將這些股票兌現，十元買進的股票，以近3200元賣出。

在投資場上成為GameStop贏家之一的他們，也在短時間內成為各界矚目焦點，並接受包括Fox Business、賺錢中等節目訪問。

在佩恩的節目上，卡爾家族分享獲得這筆意外之財的經驗。佩恩說「我很高興你們與大家分享這個美麗的故事。」而節目上，佩恩也談論著華爾街與散戶間的鬥爭。

他曾在一次演說中指出，「若您打算通過賣空140%的股票摧毀一家公司，那麼您必須接受這樣一個事實，即散戶投資者也正玩著同樣的遊戲。」

這對母子計畫將獲得的股票利潤中，2200元存進卡爾銀行儲蓄帳戶，另外1000元用於未來投資基金。