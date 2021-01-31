惡批遷居德州 加州客引眾怒

德州雖地大，但加州一位企業主管搬去後感到後悔。(德州丹頓市網頁)

過去十年中有69萬加州 人遷居到德州 ，一家半導體公司的高階主管在「企業內線」(Business Insider)發表文章，對他帶著一家遷居德州深感後悔，他給德州的惡評引發眾怒，奧斯汀一家咖啡 館甚至禁止他光顧。

「濱松半導體」(Hamamatsu Semiconductor)的營銷主管奧德(Brett Alder)原本和太太及七個兒女住在加州聖地牙哥，九個人擠在2000平方呎的房子裡，感覺十分侷促。許多報導指出德州的房價便宜、生活成本低，於是他帶著家人在2015年搬到奧斯汀好區Bee Cave，114萬元的大宅有4000平方呎，後院大得像小公園，他還建出籃球場和游泳池。

本月20日他在企業內線發表的文章指出，搬來以後發現德州是保守人士的反烏托邦(dystopia) ，雖然房子變成兩倍大，但他總覺得快要窒息，即使在德州最開放的奧斯汀也像文化沙漠一樣，生活單調得毫無生趣，想吃一頓印度餐要開車40分鐘，而且德州人很粗魯，服務員的態度很差。另外，生活成本低也是假象，房屋稅其實很高，物價雖然便宜一些，但為了應付長期的暑熱，每個月的電費都在1000元以上，冬天又很濕冷，一家人全年中只有三個月的時間願意到後院去玩。

英國的每日郵報(Daily Mail)報導，他的文章刊出後引發德州人的眾怒，指責他侮辱德州人，而且事事挑剔，像個自我中心的貴族。奧德表示，他只是實話實說，希望給其他加州人作為借鑑，沒想到引發這麼大的怒潮。奧德在德州只住了一年，他早已在2106年9月搬回加州，目前住在聖荷西一棟室內面積8000平方呎的豪宅。

不過也有人對奧德的文章深感贊同，譬如藍京斯(Tims Rankings)指出，他在奧斯汀住過17年，每年冬春季也像奧德一樣深受雪杉花粉過敏(cedar allergies)困擾，夏季又長又熱非常難受，上下班交通嚴重阻塞，4哩的路程竟然要開一個小時，他永遠也不會想再回到奧斯汀居住。