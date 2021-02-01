譚秋晴催生SMSD明星學校 以公校花費 享受私校品質

譚秋晴以自身的學習經驗，鼓勵孩子努力學習，未來成為國家棟樑。

在新任斯坦福市首位華裔 副市長譚秋晴極力催生下，斯坦福市學區 （Stafford Municipal School District，簡稱SMSD）2021年新學期已經招收了80餘位新生，校方於 1月28日在行政大樓舉行簡單隆重的新生見面會。

由學區總監 Dr. Robert Bostic 的陪同下，譚秋晴新生見面會上表示，該校將招收150位新生，目前尚有名額，歡迎華裔人士踴躍前來申請。

新生在家長的陪同下，到新校區參觀。

譚秋晴表示，這所明星學校耗資2600萬美元打造，是該市第一個磁吸學校(Magnet school)，該校以培養優秀學生為重點，針對3到8年級的資優學生，以私立學校的教學方式、但以公立學校不收費的方式招生，學生必須通過測試錄取方可入學，不限學區可跨區就學，目前印度裔家長報考十分踴躍。譚秋晴希望將此機會傳遞給所有華裔家長，希望讓更多優秀孩子可以享受這難得的教育 資源，順利完成學業，為社會培育更多傑出華裔人士。

SMSD總監Dr. Robert Bostic表示，他曾經在其它城市創造第一名，現在感謝斯坦福市的努力，特別是譚秋睛，為學區爭取經費，做為該縣內第一個magnet school，未來該校將培養優秀學生為宗旨，且持續進行新建校舍及各種硬體設備，有尖端的科學實驗室、兩個體育館、大型餐廳和專為兒童使用的圖書館。同時加強於教學軟體，學生入學之後皆會配備個人平板電腦及以最新軟體教學。

斯坦福市副市長譚秋晴（左）與校區總監Dr. Robert Bostic(右）勉勵新同學，認真學習將來成為國家的棟樑。

今年9月即將開課的新校園，每個教室都有一個觸屏電腦，方便學生學生。

譚秋指出，Magnet school與公校不同的是，他們是以公立學校的花費，享受私立學校的教學品質和設備。相對地，學校可以選擇學生，必須通過測驗才能錄取，並非申請就可入學，而她身為華人了解華人父母望子成龍，望女成鳳求好心切，斯坦福的新校區是大家的最佳選擇。

Dr. Robert Bostic擁有超過25年教學經驗。2014年他帶領SMSD學區參與K到12年級的機器人學前教育計畫，因此獲得超過30萬元的捐款。Bostic為應對21世紀下的挑戰領先做好準備。

來自糖城的隋生生（左）與妻子陪同孩子前來參觀校園，感謝譚秋晴副市長幫忙爭取到這麼好的校園。

譚秋睛表示，許多華裔家長仍放不下對明星學校的嚮往，當年她為孩子就學問題而選擇搬家到好的學區，在乎孩子將來的確值得，她的兩個孩子目前都是醫師，對社會都有貢獻。SMSD的出現，讓現在家長不必考慮所居住區域，只要報名入學測驗，您的孩子就可以進人「明星學校」，節省龐大金錢支出。目前尚有不到70位的名額，欲報考需把握機會，請查閱官網www.iseetest.org，或逕電Ms. Lakenya Perry-Wilson，281-208-6126，Email:[email protected]。