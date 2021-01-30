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美國歷史最悠久「雲嶺啤酒」 進軍德州

達拉斯訊
東岸起家的「雲嶺啤酒」向德州進軍。(Yuengling Beer網頁)
東岸起家的「雲嶺啤酒」向德州進軍。(Yuengling Beer網頁)

美國歷史最悠久的「雲嶺啤酒」(Yuengling Beer)開始向西進軍，今年秋季會在德州各地超市上架，不過這個聽起來像是中文品牌的啤酒，其實是德國移民開創。

根據史密斯松寧雜誌(Smithsonian Magazine)的記載，雲嶺啤酒釀造廠(D.G. Yuengling & Son)是德國移民大衛雲嶺(David G. Yuengling)，與他的兒子在1829年開創，已有將近200年的歷史。這家未上市公司只轉賣給大衛雲嶺的子孫，第六代傳人小理查雲嶺(Richard Yuengling Jr.)是現任東主，該品牌的啤酒在東岸的22州銷售，公司總部設在賓州的波茨維爾市(Pottsville) ，全國營運中的啤酒釀造廠，就屬雲嶺的年齡最高。

雲嶺公司總經理皮庫納斯(Pat Pikunas)指出，去年與莫爾森庫爾斯飲料公司(Molson Coors Beverage Company)達成合作協議，使得雲嶺啤酒可以向西擴展版圖，莫爾森庫爾斯將在位於福和市的釀酒廠，按照雲嶺的傳統釀造方式生產雲嶺啤酒，然後派送給德州各地的零售商轉賣給消費者，曾經在東岸嚐過雲嶺啤酒美味的德州人，秋季來到後就可以經常享用了，公司的網站主頁有歡迎德州的特別宣告。

雲嶺啤酒是美國最大的工藝啤酒釀造廠(craft beer brewery) ，在全國所有的啤酒製造廠中規模則是第六大。1920年到1933年是美國的「禁酒令時代」(Prohibition Era) ，法律明文規定不准製造、分銷、運送或販賣酒類，許多酒廠在這個年代消失，但雲嶺啤酒改以製造「近似啤酒」(near beer，酒精含量只有0.5%)和冰淇淋奮鬥求生，熬到1933年解禁後，公司前景豁然開朗，但今天仍舊生產近似啤酒和冰淇淋。

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