我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

退休師遍尋畢業戒 助49名失主圓夢

聖安東尼奧訊
理查艾斯科貝多的臉書網頁幫很多人找回畢業戒指。(Richard Escobedo臉書)
理查艾斯科貝多的臉書網頁幫很多人找回畢業戒指。(Richard Escobedo臉書)

聖安東尼奧一名退休老師，多年來一直在尋找被偷走的高中畢業戒指(classring)，雖然他還沒有找到，但卻已經幫助49枚畢業戒指物歸原主，網友現在發起搜尋行動幫他圓夢。

理查艾斯科貝多(Richard Escobedo)指出，1987年他的畢業戒指被小偷偷走，等到年歲漸長，他越發覺得那是此生很大的遺憾，他開始有空就逛當鋪(pawn shop) 、古玩店(antique store)和售物網站，希望有一天能和他的畢業戒指重逢。等他從教職退休，更是把這件事當成工作來看待，最近他在eBay上發現一枚戒指，上面鑄有「Jackie Schauer」(賈姬蕭爾)的名字，他花了3.25元買下，然後追蹤到住在密蘇里州的原主，這是他替失主找回的第49枚畢業戒指。

艾斯科貝多指出，他在追尋的過程中看到過許多畢業戒指，有一天他忽然想到可以幫這些人找回失物，後來他還特別開了一個臉書帳戶專門做這件事，他的尋戒網頁現在已有4400位會員。當他發現幾乎可以確定找到失主的戒指時，就會花幾塊錢買下，然後像偵探一樣去找尋失主，這些年來已經幫助許多人找回失去的畢業戒指。

賈姬蕭爾指出，她是在1979年失去那枚戒指，她畢業於伊利諾州的東莫頓高中(Morton East High School) ，結婚後已冠了夫姓，並遷居到密蘇里州，沒有人再叫她賈姬蕭爾。日前她和丈夫在打高爾夫球的時候，丈夫的手機響起，對方說找到了賈姬蕭爾的畢業戒指，讓她吃驚的說不出話來，不過這枚戒指現在只有小拇指可以戴得上了。

網友聽說了艾斯科貝多的善行，呼籲社會大眾多加注意，希望他不久後就可以和遺失33年的戒指重逢。

密蘇里州 退休 手機

上一則

美國歷史最悠久「雲嶺啤酒」 進軍德州

下一則

斯坦福新明星學校 新生見面會

延伸閱讀

72分局華警與搭檔 取締非法槍械逮捕西語裔嫌犯

72分局華警與搭檔 取締非法槍械逮捕西語裔嫌犯

美回收沼氣 變成大生意

美回收沼氣 變成大生意
數千律師、法學院學生促取消克魯茲律師、議員資格

數千律師、法學院學生促取消克魯茲律師、議員資格
挪威走山現巨坑 「超大黑洞」吞屋

挪威走山現巨坑 「超大黑洞」吞屋
挪威村莊大規模崩塌！直升機空拍雪地出現超大坑

挪威村莊大規模崩塌！直升機空拍雪地出現超大坑
一週工作4天可不可行？西班牙政府內部意見分歧

一週工作4天可不可行？西班牙政府內部意見分歧

熱門新聞

波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」