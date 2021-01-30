退休師遍尋畢業戒 助49名失主圓夢

理查艾斯科貝多的臉書網頁幫很多人找回畢業戒指。(Richard Escobedo臉書)

聖安東尼奧一名退休 老師，多年來一直在尋找被偷走的高中畢業戒指(classring)，雖然他還沒有找到，但卻已經幫助49枚畢業戒指物歸原主，網友現在發起搜尋行動幫他圓夢。

理查艾斯科貝多(Richard Escobedo)指出，1987年他的畢業戒指被小偷偷走，等到年歲漸長，他越發覺得那是此生很大的遺憾，他開始有空就逛當鋪(pawn shop) 、古玩店(antique store)和售物網站，希望有一天能和他的畢業戒指重逢。等他從教職退休，更是把這件事當成工作來看待，最近他在eBay上發現一枚戒指，上面鑄有「Jackie Schauer」(賈姬蕭爾)的名字，他花了3.25元買下，然後追蹤到住在密蘇里州 的原主，這是他替失主找回的第49枚畢業戒指。

艾斯科貝多指出，他在追尋的過程中看到過許多畢業戒指，有一天他忽然想到可以幫這些人找回失物，後來他還特別開了一個臉書帳戶專門做這件事，他的尋戒網頁現在已有4400位會員。當他發現幾乎可以確定找到失主的戒指時，就會花幾塊錢買下，然後像偵探一樣去找尋失主，這些年來已經幫助許多人找回失去的畢業戒指。

賈姬蕭爾指出，她是在1979年失去那枚戒指，她畢業於伊利諾州的東莫頓高中(Morton East High School) ，結婚後已冠了夫姓，並遷居到密蘇里州，沒有人再叫她賈姬蕭爾。日前她和丈夫在打高爾夫球的時候，丈夫的手機 響起，對方說找到了賈姬蕭爾的畢業戒指，讓她吃驚的說不出話來，不過這枚戒指現在只有小拇指可以戴得上了。

網友聽說了艾斯科貝多的善行，呼籲社會大眾多加注意，希望他不久後就可以和遺失33年的戒指重逢。