我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

斯坦福新明星學校 新生見面會

記者封昌明／休士頓報導
今年九月即將開課的新校園，每個教室都有一個觸屏電腦，方便學生學生。（記者封昌明／攝影）
今年九月即將開課的新校園，每個教室都有一個觸屏電腦，方便學生學生。（記者封昌明／攝影）

在新任斯坦福市首位華裔副市長譚秋晴極力催生下，斯坦福市學區（Stafford Municipal School District，簡稱SMSD）2021年新學期已經招收了80餘位新生，校方於 1月28日在行政大樓舉行簡單隆重的新生見面會。

由學區總監 Dr. Robert Bostic 的陪同下，譚秋晴新生見面會上表示，該校將招收150位新生，目前尚有名額，歡迎華裔人士踴躍前來申請。

譚秋晴表示，這所明星學校耗資2600萬美元打造，是該市第一個磁吸學校(Magnet school)，該校以培養優秀學生為重點，針對3到8年級的資優學生，以私立學校的教學方式、但以公立學校不收費的方式招生，學生必須通過測試錄取方可入學，不限學區可跨區就學，目前印度裔家長報考十分踴躍。譚秋晴希望將此機會傳遞給所有華裔家長，希望讓更多優秀孩子可以享受這難得的教育資源，順利完成學業，為社會培育更多傑出華裔人士。

SMSD總監Dr. Robert Bostic表示，他曾經在其它城市創造第一名，現在感謝斯坦福市的努力，特別是譚秋睛，為學區爭取經費，做為該縣內第一個magnet school，未來該校將培養優秀學生為宗旨，且持續進行新建校舍及各種硬體設備，有尖端的科學實驗室、兩個體育館、大型餐廳和專為兒童使用的圖書館。同時加強於教學軟體，學生入學之後皆會配備個人平板電腦及以最新軟體教學。

譚秋指出，Magnet school與公校不同的是，他們是以公立學校的花費，享受私立學校的教學品質和設備。相對地，學校可以選擇學生，必須通過測驗才能錄取，並非申請就可入學，而她身為華人了解華人父母望子成龍，望女成鳳求好心切，斯坦福的新校區是大家的最佳選擇。

Dr. Robert Bostic擁有超過25年教學經驗。2014年他帶領SMSD學區參與K到12年級的機器人學前教育計畫，因此獲得超過30萬元的捐款。Bostic為應對21世紀下的挑戰領先做好準備。

譚秋睛表示，許多華裔家長仍放不下對明星學校的嚮往，當年她為孩子就學問題而選擇搬家到好的學區，在乎孩子將來的確值得，她的兩個孩子目前都是醫師，對社會都有貢獻。SMSD的出現，讓現在家長不必考慮所居住區域，只要報名入學測驗，您的孩子就可以進人「明星學校」，節省龐大金錢支出。目前尚有不到70位的名額，欲報考需把握機會，請查閱官網www.iseetest.org，或逕電Ms. Lakenya Perry-Wilson，281-208-6126，Email:[email protected]

新生在家長的陪同下，到新校區參觀。（記者封昌明／攝影）
新生在家長的陪同下，到新校區參觀。（記者封昌明／攝影）
斯坦福市副市長譚秋晴(左)與校區總監Dr. Robert Bostic(右)勉勵...
斯坦福市副市長譚秋晴(左)與校區總監Dr. Robert Bostic(右)勉勵新同學，認真學習將來成為國家的棟樑。（記者封昌明／攝影）

學區 華裔 教育

上一則

退休師遍尋畢業戒 助49名失主圓夢

下一則

過期駕照 4月14日前須更新

延伸閱讀

喬州疫苗4月前每周僅12萬劑 學區督學盼教師納入接種

喬州疫苗4月前每周僅12萬劑 學區督學盼教師納入接種
柏加大秋季近11.3萬人申請入學創新高 同比增28%

柏加大秋季近11.3萬人申請入學創新高 同比增28%
羅蘭學區教委職缺 開放申請

羅蘭學區教委職缺 開放申請
南加首例 新港-梅莎學區重返校園上課

南加首例 新港-梅莎學區重返校園上課
擔心副作用！孩童打新冠疫苗 部分華裔家長觀望

擔心副作用！孩童打新冠疫苗 部分華裔家長觀望
談學區插隊打疫苗 聖縣：疫苗接種程序 基本信賴民眾

談學區插隊打疫苗 聖縣：疫苗接種程序 基本信賴民眾

熱門新聞

波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」