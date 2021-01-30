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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

過期駕照 4月14日前須更新

奧斯汀訊
過期的德州駕照必須在4月14日之前換新。(德州公共安全局DPS網頁)
過期的德州駕照必須在4月14日之前換新。(德州公共安全局DPS網頁)

去年3月中旬疫情爆發時，州長艾伯特(Greg Abbott)特准州民暫時無須換領到期駕照，但這項通融措施即將結束，已過期的駕照必須在4月14日之前換新，幸好大多數人符合網上換照的資格。

新冠疫情在美國爆發後，人與人之間面對面的接觸都有染疫風險，艾伯特州長去年3月所發的命令宣布，凡是在2020年3月13日或之後到期的駕照，暫時都不用換新，不會因為駕照過期而被警察開罰單，那項命令包括一般駕照、商用駕照、商用學習駕車許可證(commercial learner permits) 、身分證(ID Card) 以及選舉身分識別證(election identification certificates)。負責發駕照的德州公共安全局DPS日前宣布，已經過期的證照必須在4月14日之前換領新證，否則警察可以開違規罰單。

DPS辦公室目前都是只接受預約來辦理換照手續，不能像以前一樣可以隨時去排隊。為了應付未來幾個月的需求，德州各地都有部分DPS辦公室延長辦公時間，周一到周四每天上午7時開門，到晚間7時結束；周五則是上午7時至下午5時30分。譬如北德州華人較多的地區，普蘭諾(Plano) 、卡羅頓(Carrollton) 、丹頓(Denton) 、麥金尼(McKinney)的DPS辦公室都延長作業時間。

所幸大多數人符合網上換照的資格，收費與櫃台作業一樣，而且省去開車與排隊的時間。如果不符合網上換照的資格，DPS呼籲民眾盡早預約櫃檯時間，以免臨時排不到時段。另外，民眾也可打1-866-357-3639電話更新駕照。如果目前駕照尚未過期，換領新照也有60天的通融期間，不過DPS呼籲大家盡早完成換照，以免到時候出現難題沒有緩衝的辦法。

駕照 德州 警察

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