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哈里斯更新投票機 5月前完成

休士頓訊
哈里斯縣政府1萬2,000個InterCivic Verity投票系統和設備。（Harris縣推特）
哈里斯縣政府1萬2,000個InterCivic Verity投票系統和設備。（Harris縣推特）

哈里斯(Harris)縣政府與HART簽訂了近5400萬美元的合同，為未來該縣選舉提供1萬2,000個InterCivic Verity投票系統和設備。 

HART InterCivic Verity投票系統已獲得Texas州國務卿的批准，並在泰倫特(Tarrant)縣廣為使用。 InterCivic Verity投票系統的好處包括數位化觸控屏幕，為年長者和殘障選民提供更多便利措施的選擇，投票記錄的紙質選票供選民進行驗證核實，以及易於審核的後端流程。首批2300台機器將於2021年3月1日交付。

HART InterCivic Verity投票系統介紹：紙質選票：選民會有一份投選項目的紙質副本，方便選民在提交選票至安全的投票箱之前進行驗證。更高的安全性：紙質選票和三份備用數據，增強了機器的安全性，並簡化選舉審核跟踪。無障礙功能：觸控屏幕，ADA無障礙控件，緊湊型機器和屏幕切換功能，提供更輕鬆快捷的投票體驗。

「我對德州各縣選民的承諾是提供一個開放，透明和負責任的投票程序，更新的HART InterCivic Verity投票系統可以做到這一點，其目的是為選民提供更便利，安全和可核實的選票，以改善所有德州人的投票體驗」。哈里斯縣選務官Isabel Longoria說。「我的目標是在緊接下來的幾周內，對HART投票機進行學習和培訓。並使所有哈里斯縣選民有機會了解更多有關新功能的信息。同時，我們將在接下來的幾周中評估時間表，以確保我們將為5月的選舉做好準備。然而，只有在我的工作人員認為我們可以做到的情況下，才能提供選民所期望之便利和持續性的服務。」

購買新投票機的決定始於2019年秋季，歷經兩屆行政部門，初步目標是在2021年5月之前推出新機器。本縣要求供應商提交競標，以實現現代化目標，並提供更安全的投票機。此機器乃由各縣區工作人員，縣法官，以及來自縣行政記書記和縣選務官辦公室的技術專家，所組成的代表委員會決選出。您可以通過訪問HART InterCivic的網站來了解有關HART InterCivic Verity投票系統的更多信息。

請至HarrisVotes.com查詢更多信息，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

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