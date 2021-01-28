男友掌摑幼童致死 狠母包庇

政府宣傳加強對幼童的保護。( 德州家庭保護廳）

休士頓 地區一對年輕伴侶近日遭控傷害兒童，並導致兩歲的Tevin Jefferson（T.J.）傷重不治死亡，而且男方還可能因為蓄意傷害而被控謀殺。27日聽審後，法院裁定兩人保釋金為5萬元，但29日還要再度開庭。

男友為26歲的強生（Johvonte Johnson），他在開庭時雖然不斷否認蓄意傷害T.J.，但是根據休士頓警局的證詞，強生在偵訊時坦承曾在教導T.J.如廁時猛巴他的頭，導致T.J.跌落桶座撞到硬物，因此強生除了原先的傷害幼童罪名外，還可能被控謀殺。

至於生母、23歲的威廉 斯（Darrielle Williams），雖然知道強生曾有虐童的前例，還曾被德州 兒童保護局（Child Protective Services）調查，但是仍將T.J.託給他管，因此也被控傷害罪名，但是她27日並未出庭。

KHOU-11報導，強生在教T.J.上廁所時，曾經數度以手掌擊T.J.，最後導致T.J.跌落地面，並且頭部撞到馬桶。T.J.雖被送往醫院急救，但最後傷重不治。而生母威廉斯為了包庇男友，因此謊稱T.J.是自己撞到浴缸。

但是醫療人員發現說法與傷勢不符，因此最後交由警方處理。而休士頓警局在訊問後發現，T.J.的傷勢是源自強生的多次掌擊，因此將強生移送檢方。檢方除了以傷害起訴強生外，還可能加重求處謀殺；生母威廉斯則因保護不周同被起訴。