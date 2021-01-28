當街持槍擄狗 飼主遭勒贖

休士頓街頭出現持槍擄狗勒贖事件。（KHOU 11影片示意圖）

休士頓 地區近日發生兩起「擄狗勒贖」事件。先是一對未婚夫妻在家附近遛狗時，當街遭到兩名男子攔阻，其中一名還持著AR-15自動步槍，兩人的愛犬當場被搶走。另一名住在Tanglewood的女子，同樣在遛狗時碰上擄狗壯漢，但因為她的大叫引來旁人注意，愛犬最後沒被奪走。

休士頓東區博希爾（Joey Barnhill）與未婚妻上周在家附近遛狗時，兩名男子突然下車向他們走來，並要他們把法國鬥牛犬給他們。其中一名男子手持AR-15自動步槍，另一名身材更壯的男子動手搶狗，並與博希爾發生拉扯，持槍男子稍後開了一槍示警。因為心生畏懼，所以兩人只能眼睜睜看著愛犬被擄走。

因為被歹徒盯上，因此博希爾並未立刻返家，而是在家附近兜來繞去，等警察 到了才敢現身。第二天，一名女子打電話給博希爾，宣稱她從頸圈上看到他的電話號碼，並且要求「獎金」，然後才願意在NRG體育場還狗。

博希爾說，他們覺得住家附近早被盯上，而且歹徒根本就瞭解他們的作息，所以才會在遛狗時「正好」出現，因此他擔心休士頓還有其他愛狗人士被盯上。

果不其然，過了幾天，在Tanglewood的一名女子在遛狗時又碰上劫狗犯。兩人開著同樣特徵的車子攔路搶狗，但是女子不肯讓他們帶走愛犬，然後開始大叫，因為聲音夠大，最後引起經過車輛的注意，停車準備幫忙，兩人才匆匆逃離。不過休士頓警方尚未說明兩起事件是否有關，但因為嫌犯、車輛、犯案特徵都很相符，因此可能是起連續擄狗案。