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GameStop飆漲 散戶進場

編譯組／綜合報導 
GameStop股價大漲，散客也想進場。（KHOU-11）
GameStop股價大漲，散客也想進場。（KHOU-11）

影音遊戲廠商GameStop股價迄今暴漲超過1000%，但休士頓地區的散客仍然信心滿滿，相信股價還沒到頂，現在還是放膽進場大撈一票的時刻。但是對沖基金重壓空單，GameStop暴跌的風險仍在。 

KHOU-11報導，GameStop的爆紅，原因是有人在Reddit平台上開始鼓吹，應該買進GameStop，所以才造成GameStop的暴漲。休士頓投資客Cody Noel說，GameStop算是他的第一筆正式投資，但是機會好到他不想放過。 

Casey Crow則是另一個搶進GameStop的休士頓投資客。他自稱是藍領投資者，但他卻說這種機會千載難逢，不把錢全投進去太可惜。不過，他們還得面對炒短線的投機客，與坐擁大筆資金的對沖基金。 

只是Casey Crow仍然信心滿滿，認為散客這次完全逮到大戶，趁他們不注意時大舉買進，而且對沖基金損失太大，非得避避鋒頭，因此他主張GameStop股價還沒到頂。 

Cody Noel則說，這不只是錢的問題，而是財富重分配，而且透過社交平台集資的方式，完全顛覆買股非得透過券商的舊規，現在他們證明了散戶也有出頭天。 

投資 股價 休士頓

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