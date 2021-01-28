我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

德州小鎮川粉 寄望新總統

奧斯汀訊
羅伯茨縣川普的得票率高於美國其他所有縣份。（Roberts County網頁）
羅伯茨縣川普的得票率高於美國其他所有縣份。（Roberts County網頁）

最近兩次總統大選，德州「鍋柄地區」的羅伯茨縣(Roberts County)川普的得票率都高於美國其他所有縣份，如今拜登掌政，該縣居民對新總統的兩大類意見，都相當耐人尋味。

德州有254個縣，遠多於任何其他的州。說羅伯茨縣是「窮鄉僻壤」絕不為過，居民只有850人左右，是德州縣民第七少的縣。去年總統大選的400多票中，川普得票率是96%，全國沒有其他的縣超過這個百分比，拜登總共只拿到17張票，所以這是紅到不能再紅的地方，如今拜登入主白宮，寄望川普翻盤成功的人已承認既成事實。

大多數縣民在公開接受訪問時大方表示，希望拜登能成為好總統，並認為拜登的第一要務是讓國民團結一致，應該聽取挺川人士的意見，目前國家分裂得太嚴重。當媒體反問：「川普不是最會分裂國家嗎？你們怎麼沒叫他聽取反對人士的意見呢？」這些人卻無法辯解。少數人對拜登根本不抱期望，譬如冷暖氣修理工蘭第麥希(Randy Massey)表示：我47年來對拜登都沒信心，而我只有44歲。

德州是美國最大的能源生產州，又是邊界州，因此拜登宣告的新政策，在德州大致不受歡迎。多數拜登支持者相信他的環保政策是有科學根據的，但許多人不贊同把美國又塑造成無邊界的國家。川普的許多施政雖不被認同，但他把南方邊界長久以來的偷渡潮堵住，讓中美洲申請庇護者在墨西哥等候聽證，這是多數國民贊成的移民申請方式，而不是來者不拒的一概全收。

政壇分析師指出，民主體制中掌權者必須有高智商、高情商，迎合多數選民的意見並做出實際政績，四年之後還可以連任，如果拜登也像川普一樣偏頗執政，2025年他也會像川普一樣黯然下台。

拜登 川普 德州

上一則

休城爆槍擊案 知名商人亡

下一則

中華民國新版護照 強化辨識度

延伸閱讀

再2人被延攬 柏克萊加大10人任職拜登政府

再2人被延攬 柏克萊加大10人任職拜登政府
一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸
打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」

打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」
菅義偉、拜登電話會談 同意強化日美聯盟

菅義偉、拜登電話會談 同意強化日美聯盟
漸進或大交易? 拜登面臨處理北韓核問題的抉擇

漸進或大交易? 拜登面臨處理北韓核問題的抉擇
拜登加購2億疫苗 秋初全美接種…紐時：輝瑞、莫德納無法增產

拜登加購2億疫苗 秋初全美接種…紐時：輝瑞、莫德納無法增產

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點