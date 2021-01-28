德州小鎮川粉 寄望新總統

羅伯茨縣川普的得票率高於美國其他所有縣份。（Roberts County網頁）

最近兩次總統大選，德州 「鍋柄地區」的羅伯茨縣(Roberts County)川普 的得票率都高於美國其他所有縣份，如今拜登 掌政，該縣居民對新總統的兩大類意見，都相當耐人尋味。

德州有254個縣，遠多於任何其他的州。說羅伯茨縣是「窮鄉僻壤」絕不為過，居民只有850人左右，是德州縣民第七少的縣。去年總統大選的400多票中，川普得票率是96%，全國沒有其他的縣超過這個百分比，拜登總共只拿到17張票，所以這是紅到不能再紅的地方，如今拜登入主白宮，寄望川普翻盤成功的人已承認既成事實。

大多數縣民在公開接受訪問時大方表示，希望拜登能成為好總統，並認為拜登的第一要務是讓國民團結一致，應該聽取挺川人士的意見，目前國家分裂得太嚴重。當媒體反問：「川普不是最會分裂國家嗎？你們怎麼沒叫他聽取反對人士的意見呢？」這些人卻無法辯解。少數人對拜登根本不抱期望，譬如冷暖氣修理工蘭第麥希(Randy Massey)表示：我47年來對拜登都沒信心，而我只有44歲。

德州是美國最大的能源生產州，又是邊界州，因此拜登宣告的新政策，在德州大致不受歡迎。多數拜登支持者相信他的環保政策是有科學根據的，但許多人不贊同把美國又塑造成無邊界的國家。川普的許多施政雖不被認同，但他把南方邊界長久以來的偷渡潮堵住，讓中美洲申請庇護者在墨西哥等候聽證，這是多數國民贊成的移民申請方式，而不是來者不拒的一概全收。

政壇分析師指出，民主體制中掌權者必須有高智商、高情商，迎合多數選民的意見並做出實際政績，四年之後還可以連任，如果拜登也像川普一樣偏頗執政，2025年他也會像川普一樣黯然下台。