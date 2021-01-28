我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

中華民國新版護照 強化辨識度

休士頓訊
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文（圖右）處長與民眾江先生合影。（台北經文處提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文（圖右）處長與民眾江先生合影。（台北經文處提供）

為迎接首批中華民國新版晶片護照，駐休士頓台北經濟文化辦事處舉行首發活動，由處長羅復文發給兩位臨櫃親自領件的民眾新版中華民國護照，並贈送精美禮品，好禮將持續贈送給前50名獲發新版護照，並可來處領取的民眾。

羅復文表示，新版中華民國護照美觀，並可加強台灣的辨識度，大幅提升中華民國國民海外旅行的便利度。

陳美芬僑務委員夫婦、松年學院許勝弘院長也出席首發中華民國新版護照活動，共襄盛舉。陳美芬表示，很興奮看到美麗的新版陳美芬護照，並當場臨櫃申辦更新陳美芬護照，她強調自己身在海外，心在家鄉，永遠以台灣為榮，為台灣感到很驕傲。許院長表示很開心看到中華民國新版護照，並鼓勵大家都來申辦！

中華民國外交部在今年1月11日起正式發行印有「TAIWAN」放大字樣的中華民國新版護照，國人手上護照的效期無論還有多久，身在國內或國外，都可以申請新版晶片中華民國護照。

駐休士頓台北經濟文化辦事處並舉辦「申辦新版護照迎好禮」活動，自1月11日起，贈送精美小禮品給前50名獲發新版護照，而且可以到駐休士頓台北經濟文化辦事處「親自領件」的民眾。

中華民國外交部新版護照新聞稿: https://reurl.cc/6lOWKO。駐休士頓台北經濟文化辦事處申辦護照相關說明請參考：https://www.roc-taiwan.org/ushou/post/4950.html

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長和松年學院許勝弘院長與民眾梁小姐合影。（台北...
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長和松年學院許勝弘院長與民眾梁小姐合影。（台北經文處提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長和陳美芬僑務委員與民眾江先生合影。（台北經文...
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長和陳美芬僑務委員與民眾江先生合影。（台北經文處提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文（右三）處長、陳美芬（左三）僑務委員和松年學院許...
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文（右三）處長、陳美芬（左三）僑務委員和松年學院許勝弘（右二）院長與首兩位領取新版中華民國晶片護照的民眾合影。（台北經文處提供）

休士頓 台灣

上一則

德州小鎮川粉 寄望新總統

下一則

哈里斯縣新接種預約 逾4萬人註冊

延伸閱讀

休士頓鳳城失火 損毀嚴重

休士頓鳳城失火 損毀嚴重
台外交部證實 蕭美琴因接觸史2度居家隔離中

台外交部證實 蕭美琴因接觸史2度居家隔離中
「玫瑰玫瑰我愛你」傳唱 背後有上海猶太難民故事

「玫瑰玫瑰我愛你」傳唱 背後有上海猶太難民故事
參加拜登就職成羅生門 趙少康籲外交部公布蕭美琴邀請函

參加拜登就職成羅生門 趙少康籲外交部公布蕭美琴邀請函
參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物

參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點