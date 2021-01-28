中華民國新版護照 強化辨識度

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文（圖右）處長與民眾江先生合影。（台北經文處提供）

為迎接首批中華民國新版晶片護照，駐休士頓 台北經濟文化辦事處舉行首發活動，由處長羅復文發給兩位臨櫃親自領件的民眾新版中華民國護照，並贈送精美禮品，好禮將持續贈送給前50名獲發新版護照，並可來處領取的民眾。

羅復文表示，新版中華民國護照美觀，並可加強台灣 的辨識度，大幅提升中華民國國民海外旅行的便利度。

陳美芬僑務委員夫婦、松年學院許勝弘院長也出席首發中華民國新版護照活動，共襄盛舉。陳美芬表示，很興奮看到美麗的新版陳美芬護照，並當場臨櫃申辦更新陳美芬護照，她強調自己身在海外，心在家鄉，永遠以台灣為榮，為台灣感到很驕傲。許院長表示很開心看到中華民國新版護照，並鼓勵大家都來申辦！

中華民國外交部在今年1月11日起正式發行印有「TAIWAN」放大字樣的中華民國新版護照，國人手上護照的效期無論還有多久，身在國內或國外，都可以申請新版晶片中華民國護照。

駐休士頓台北經濟文化辦事處並舉辦「申辦新版護照迎好禮」活動，自1月11日起，贈送精美小禮品給前50名獲發新版護照，而且可以到駐休士頓台北經濟文化辦事處「親自領件」的民眾。

中華民國外交部新版護照新聞稿: https://reurl.cc/6lOWKO。駐休士頓台北經濟文化辦事處申辦護照相關說明請參考：https://www.roc-taiwan.org/ushou/post/4950.html