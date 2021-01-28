哈里斯縣新接種預約 逾4萬人註冊

新疫苗接種預約系統推行不到一小時半就出現「網頁正在維修」的訊息。（截圖ABC13）

為確保疫苗 接種預約的公平，哈里斯縣公共衛生局26日起，推行一項新的疫苗接種預約系統，不再採取先到先得制度。不過該系統推行不到一小時半，就出現「網頁正在維修」的訊息。該網站直至當日下午才恢復正常運作。

哈里斯縣（Harris County)發現新系統網頁有誤後，在推特 上發文向大眾道歉並表示，「若在網頁上看到有誤的訊號，意味著網頁出現技術困難」。新系統儘管在操作上出現問題，哈里斯縣縣長Lina Hidalgo表示，網頁在推行的第一天，就有超過4萬9200人成功註冊。事實上，在啟動新系統前，縣政府事先開放民眾撥打專線註冊。由於大眾過於踴躍，專線也被打爆。

Lina Hidalgo表示，新系統主要是為避免縣政府的疫苗預約網頁被灌爆，亦可簡化預約註冊的複雜性。任何人都可線上預約註冊打疫苗，但還是有優先順序。她也說，獲得疫苗不該是取決於誰更快的刷屏，不該像是場「飢餓遊戲」，因此為了公平起見，才推行這項新的疫苗接種預約系統。

新系統將不停接受註冊，亦將註冊人放入候補名單上。也就是說，只要有疫苗預約有空位，系統便會與註冊人士聯繫。哈里斯縣也將通過優先級排序及隨機抽取的方法，隨機從候補名單選出可以打疫苗的人士，但年長者將可獲得優先權。

現階段只有被列在1A團體及1B團體的民眾可施打疫苗。1A團體包括醫護人員，1B團體包括65歲及以上的長者、16歲及以上有健康狀況的民眾。Hidalgo強調，預約成功之後，誰先排隊打到疫苗，完全是靠電腦隨機篩選，而不是坐在電腦前狂按滑鼠，就可以較快打到疫苗。

未被列為1A團體或1B團體的民眾，均可上線預約註冊打疫苗，預約時間將會根據疫苗數量的增加安排位置。