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住家門口現「冰箱」？休城5G惹議

休士頓訊
休士頓近日出現白色「冰箱」佇立在多個社區各處，實際上是最新5G通訊科技地面器材。（截圖KHOU11)
休士頓近日出現白色「冰箱」佇立在多個社區各處，實際上是最新5G通訊科技地面器材。（截圖KHOU11)

休士頓近日出現白色「冰箱」，矗立在多個社區各處，有些「冰箱」甚至出現在住家門口，引發當地居民不滿。有民眾嫌棄看似笨重的「冰箱」，簡直破壞了社區美感。也有民眾認為，這些「冰箱」無聲無息的出現，簡直不尊重民意。

事實上，這些體積像冰箱一樣大的鐵箱，正是5G通訊的地面設備，會向附近電線桿上的5G天線，提供電力與數據，是支持5G科技廣泛在休士頓服務的重要工具。

5G是第五代的無線網路，傳遞速度快，基地台比前幾代小。Verizon電信公司自2018年上線「Verizon 5G Home」服務，開始在美國各地部署5G網路，構建更為先進、快速的商業化社區寬頻上網服務。5G傳遞速度快，但射程不如預期，加設「冰箱」是讓5G網路發揮功效的解決辦法。

休士頓在2018年成為美國第三個取得Verizon電信公司5G技術的城市。休士頓市長特納（Sylvester Turner)在2018年7月的記者會上指出，增設5G將為該市帶來更多工作機會，同時吸引更多公司進駐修士頓。

事實上，2017年德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署了一項法律，允許電信公司在德州實施公共通行權，因此Verizon在部屬地面設備時，不需要獲得屋主的許可，甚至根本不需要通知他們即將動工。

5G 休士頓 美國

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