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哈里斯縣疫苗候補登記 啟動一小時就當機

哈里斯訊
系統修復後，候補申請可在ReadyHarris.org找到。（ReadyHarris.org網頁）
系統修復後，候補申請可在ReadyHarris.org找到。（ReadyHarris.org網頁）

德州哈里斯縣（Harris County）26日啟動疫苗接種的候補名單，招募那些想要獲得冠狀病毒疫苗的人。在線註冊申請於26日中午開放，但才開放一個小時，人們就看到網頁顯示「正在維護」的消息。

哈里斯縣縣長伊達戈(Lina Hidalgo)說，系統修復後，候補申請可在ReadyHarris.org找到，或致電832-927-8787。電話線的開放時間為上午8點至下午5點。週一至週六，提供英語，西班牙語和越南語版本。

根據哈里斯縣縣長伊達戈(Lina Hidalgo)的數據，截至26日晚上，已有3萬2352人申請加入候補名單。

64歲的自行車手萊恩·維維奇（Bryan Wirwicz）的名字現在是列入候補名單的3萬2000人中的一個。他表示，在縣的網站上很難找到該申請表格，它被埋在好幾頁下面。

維爾維奇說，他有兩種健康疾病，因此很可能成為COVID-19疫苗的候選人。但成功獲得疫苗的道路並不順利，老年人，除非他們的孫子或孫女會幫他們忙，否則很難找到在註冊的鏈接。

伊達戈表示，該申請的目的是創造一種公平分配和管理疫苗的方式。獲得COVID-19疫苗不應該像「飢餓遊戲」，也不是誰瀏覽網頁和註冊的手速快，就能提前接種疫苗。

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