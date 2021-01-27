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德州最低時薪太低 民權團體籲加薪

休士頓訊
德州民權團體呼籲支持拜登總統提議的1.9兆元紓困案。( 拜登臉書)
德州民權團體呼籲支持拜登總統提議的1.9兆元紓困案。( 拜登臉書)

德州的最低時薪低，而賺取最低工資的州民又最多，疫情期間賺最低工資的必要行業員工承擔重大風險，民權團體呼籲社會支持給他們加薪，並支持拜登總統提議的1.9兆元紓困案。

元旦那天全國有20州提高最低工資，譬如加州從1月1日起雇主至少要付員工14元的時薪，比聯邦規定的7.25元高出很多。德州的共和黨掌權人注重雇主的利益，只是遵從聯邦規定而已，另外還有20個大多是深紅或偏紅的州也是如此，但德州有350萬人賺取最低工資，比任何其他的州都多，其中的部分人士屬於必要行業的員工。聯邦最低工資從2009年至今都沒有調升過，仍是每小時7.25元。

疫情期間必要行業員工承擔職場染疫的高風險，醫護人員因為有專業技能賺的錢比較多，但是超市員工、醫院清潔工、養老院的低層服務人員等只賺最低時薪，令民權團體感到憂心，希望大家在鼓掌感謝必要行業員工之餘，也應該實際幫助他們，提升最低工資就是最有效的方式。

拜登總統提出的1.9兆元疫情紓困案(pandemic relief plan)，其中有一部分就是把聯邦最低工資提升到每小時15元，也就是把德州現有最低工資翻倍有餘。另外，該案中還將給每人再多發1400元，對改善民生、促進經濟都有益處，民權人士希望民眾向國會議員請願，敦促盡快通過這項新紓困案。

共和黨議員則指出，國債包袱沉重將影響國家前途，因此反對拜登的巨額紓困案。川普上台時國債已達20兆元，到他下台時已暴漲到27兆元，四年之間多出7兆的債務，這是前所未有的速度，難怪他一向有「債王」(King of Debt)之稱，不過他過去屢用申請破產的方式躲掉債務，而這沉重的國債勢將由美國人民及後代承擔。

紓困 德州 拜登

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