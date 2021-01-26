男嫌隨機開槍 釀一死

休士頓警方擊中一名謀殺嫌犯，警方正在調查案情。（休士頓警局推特截圖）

休士頓 警局公佈，休士頓北部25日下午發生槍擊 案，一名謀殺嫌犯開槍擊中一名受害者並致死，隨後又向警員及幾個無辜的旁觀者開槍，這名嫌犯隨後被警方擊中並送往就醫，案件還在調查中。

調查人員表示，涉案槍手於下午2時20分左右，向位於緬因街（North Main）北8500號街區的一輛汽車 中的兩個人開槍，其中一名受害者被擊中並現場死亡。嫌犯隨後去附近的一家便利店，向無辜的旁觀者開了幾槍，所幸沒有打中任何人。目擊者告訴調查人員，嫌犯在開槍時繼續沿著緬因街北行。

當地KHOU電視台報導，一名警員在44街東100號街區與嫌犯面對面，並命令他放下武器。但嫌犯竟朝這名警員開火。據休士頓警局表示，一些子彈擊中了警員的巡邏車。隨後警員向嫌犯開槍，嫌犯最後被送往醫院，情況危急。

助理局長T. Finner讚賞這名警員，因為誰都不知道如果嫌犯繼續走動，是否有可能會殺死其他人，而這名警員除了保護自己外，還保護了附近的居民。

警方表示，目前尚無任何有關受害死者的身份信息。警方不知道嫌犯的開槍動機，但他們不認為嫌犯認識受害者。這名開槍警員是一名退伍軍人。