我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

男嫌隨機開槍 釀一死

休士頓訊
休士頓警方擊中一名謀殺嫌犯，警方正在調查案情。（休士頓警局推特截圖）
休士頓警方擊中一名謀殺嫌犯，警方正在調查案情。（休士頓警局推特截圖）

休士頓警局公佈，休士頓北部25日下午發生槍擊案，一名謀殺嫌犯開槍擊中一名受害者並致死，隨後又向警員及幾個無辜的旁觀者開槍，這名嫌犯隨後被警方擊中並送往就醫，案件還在調查中。

調查人員表示，涉案槍手於下午2時20分左右，向位於緬因街（North Main）北8500號街區的一輛汽車中的兩個人開槍，其中一名受害者被擊中並現場死亡。嫌犯隨後去附近的一家便利店，向無辜的旁觀者開了幾槍，所幸沒有打中任何人。目擊者告訴調查人員，嫌犯在開槍時繼續沿著緬因街北行。

當地KHOU電視台報導，一名警員在44街東100號街區與嫌犯面對面，並命令他放下武器。但嫌犯竟朝這名警員開火。據休士頓警局表示，一些子彈擊中了警員的巡邏車。隨後警員向嫌犯開槍，嫌犯最後被送往醫院，情況危急。

助理局長T. Finner讚賞這名警員，因為誰都不知道如果嫌犯繼續走動，是否有可能會殺死其他人，而這名警員除了保護自己外，還保護了附近的居民。

警方表示，目前尚無任何有關受害死者的身份信息。警方不知道嫌犯的開槍動機，但他們不認為嫌犯認識受害者。這名開槍警員是一名退伍軍人。

休士頓 槍擊 汽車

上一則

休士頓鳳城失火 損毀嚴重

下一則

拜登就職 華裔青少年線上獻舞

延伸閱讀

糊塗賞金獵人 闖錯門 開錯槍

糊塗賞金獵人 闖錯門 開錯槍
口角開槍傷人 金山男被逮

口角開槍傷人 金山男被逮
參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物

參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
揚言射殺重要官員 皇后區川粉被捕

揚言射殺重要官員 皇后區川粉被捕
紐約皇后區川粉網上發布恐怖威脅言論 被聯邦逮捕

紐約皇后區川粉網上發布恐怖威脅言論 被聯邦逮捕

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）

德州女網紅先遭絞殺再被棄屍

2021-01-20 00:27
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難