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美福藥局 開辦新冠疫苗接種

休士頓訊
美福藥局呂岳勳藥師及符永豐經理，熱誠為您您服務。(美福藥局提供)
美福藥局呂岳勳藥師及符永豐經理，熱誠為您您服務。(美福藥局提供)

新冠疫苗開打了！有什麼需要注意的呢？美福藥局關心您，與您分享新冠疫苗最新訊息，結至1月22日為止，美國已經注射了將近兩千萬劑的新冠疫苗，新冠疫苗有甚麼需要注意的呢？目前兩支新冠疫苗都是採用最新m-RNA技術製成，皆須施打兩劑，以達到95%的保護效力。

安全性：美國食品藥物管理局(FDA)在緊急核准使用(EUA)這兩支新冠疫苗時，安全是第一個考量。

副作用：常見的有注射部位的痠痛、紅腫、發燒、畏寒、頭痛等與其他疫苗相似的副作用，但是因為採用新的m-RNA技術製成,因此發生的比例較以往高.因此在接受施打後會要求在現場滯留觀察15-30分鐘不等.但是這些副作用都是可以透過一些藥物的輔助來幫助緩解不適感。

目前根據德州政府的施打計畫，德州還在進行Phase 1A以及1B階段，1A包含在前線工作的醫療人員以及長期照護中心的住戶，1B則是65歲以上長者或是16歲以上但有特定健康狀況的患者，目前新冠疫苗因為廠商生產速度的關係，尚未大量配送到各個醫療機構進行施打，敬請大家耐心等候。

美福藥局為服務亞裔社區的民眾，也特地設置了新冠疫苗專區，如果民眾不知道在哪裡施打，歡迎可以至美福藥局中文網站登記，並且有新冠疫苗專區可以報名排隊登記，目前美福藥局已通過德州政府的認證，正在等候德州政府的疫苗配送，一旦收到新冠疫苗後，便會依照德州健康局的施打計畫以及排隊順序來安排施打新冠疫苗，但在此也建議有意願施打新冠疫苗的人可同時與其他醫療機構進行登記排隊，盡早接受新冠疫苗施打來保護自己和他人。

如有新冠疫苗相關問題，歡迎民眾上網至美福藥局中文網站https://www.pillbright.com/zh-hans並設置新冠疫苗專區，只要點擊新冠疫苗專區，就可查詢有関新冠疫苗接種問題等，或是撥打電話至美福藥局281-506-2453諮詢.並且美福藥局中成藥線上開賣了，所有中成藥85折優惠活動，再加入會員立即再享受85 折折扣，雙重優惠，貨真價實，價格優廉，購物網站中文網站https://www.pillbright.com/zh-hans。

美福藥局主任藥師呂岳勳Yueh-Hsun (Thomas) Lu 歡迎您來店詢問。Medx Pharmacy梨城美福藥局，Office: (281)506-2453。Fax: (281) 506-2454。中國城美福保健服務處電話️：832-949-9460。

美福藥局鼓勵民眾一定要注射疫苗，共同維護社區健康。(Unsplash)
美福藥局鼓勵民眾一定要注射疫苗，共同維護社區健康。(Unsplash)

疫苗 藥局 德州

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