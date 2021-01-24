網飛真人秀「璀璨帝國」 揭亞裔富豪生活

首部網飛亞裔真人秀「璀璨帝國」真實解讀何謂網絡熱議的「凡爾賽文學」。（Netflix）

首部亞裔 真人實境節目「璀璨帝國」（Bling Empire）15日在網飛（Netflix）上映前，就已經引起了眾多關注。觀眾和影藝媒體都認為這將是一部「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians，另譯「摘金奇緣」）的真人秀版。

這部真人實境節目緊跟洛杉磯 一群富有的亞裔社交名流，向觀眾介紹了他們的豪華生活方式，例如肉毒桿菌派對和私人飛機，對於洛杉磯的亞裔觀眾特別容易引起共鳴，同時也能帶來歡笑和一窺富豪生活的機會。

曾參加過真人實境節目「比佛利嬌妻」的時尚達人Christine Chiu，在本節目中和丈夫Beverly Hills知名整形外科醫師Gabriel Chiu一同現身。節目展現了她和著名的富二代私生女Anna Shay之間的小小競爭。而女企業家Kelly Mi Li和模特Kevin Kreider，以及Kelly的前男友「電力別動隊」演員Andrew Gray，三人之間糾纏的三角關係也相當吸引吃瓜觀眾。

同其他真人秀節目一樣，人物的八卦、緊張的關係以及戲劇化的情節比比皆是，而且各位富豪們也處處展示了近來網上流行的所謂「凡爾賽文學」。例如法國的奢侈之旅最終導致哭戲，以及讓普通觀眾得知什麼是「皮革派對」以及「肉毒桿菌派對」。

除了這些熱鬧的情節之外，「璀璨帝國」更重要的意義是讓亞裔娛樂圈邁出了關鍵性的一步，尤其是好萊塢正在增加其多樣性和包容性。眾多的真人秀「與卡戴珊一家同行」、真實主婦等系列節目都大獲成功，市場自然急需一部同樣浮誇的關於亞裔生活的真人秀，而該節目的製片人Jeff Jenkins也是「與卡戴珊一家同行」的製片。

本節目的演員大多是華裔，也有韓裔、新加坡、日裔和越南裔等。和以往亞裔在美國 主流節目或影視作品中的臉譜化形象不同，在該節目裡亞裔有機會被描繪成三維的立體人物，拋棄了過去主流認為亞裔內向、膽小的刻板印象。因為現實中的許多「瘋狂的亞裔富豪」們紛紛拋棄了東方人保持低調的傳統，在節目中炫耀自己奢侈的汽車收藏和鞋櫃，拋棄了亞洲文化重視隱私的禁忌，在節目中講露骨的性故事。

同時，該節目也展示了亞裔在真實生活中仍保持的傳統和困境。主流觀眾可以通過節目得知，中日韓等地的孩子在出生百天時會舉辦大派對，或是Christine在情感上不願意再生育第二胎，但其傳統家族卻重視子孫興旺，以及亞裔美國人被原籍國排斥以及不被美國社會所接納的困境。