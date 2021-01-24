譚秋晴任Stafford副市長 僑界同賀

譚秋晴擔任斯坦福Stafford副市長，僑界道賀不斷。（取材自史斯坦福市議會網站）

斯坦福（Stafford）20日市政會議中，市長Cecil Willis推選華裔 市議員譚秋晴（Alice Chen） 為Mayor pro tem ，經市議會投票全數通過，

什麽是Mayor pro tem？就是副市長，一些城市沒有副市長的職位，而是在沒有實際市長的情況下，從市議會任命一個人擔任臨時市長（職務）。

譚秋晴是註冊會計師，MBA，LUTCF，AIG金融總監，定額收益專家財務顧問。 她在2008年被《休士頓 女性雜誌》（Houston Women's Magazine）評為休士頓50位最具影響力的女性，並在2009年獲得基督教青年會（YMCA）頒發的少數族裔成就獎。她還被公認為2012年休士頓25大女性之一。

譚秋晴是全美保險與金融顧問協會和休士頓CPA協會的會員。她還獲得了「百萬美元 圓桌會議」會員資格。

譚秋晴自2019年擔任市議員以來，以她的會計金融專金融專業背景以及人脈關係，為市政建設提供多項財務解決方案，為市高中樂團募款7萬美元參加全國賽場演出（Stafford High Mighty Spartan Marching Band's），為推廣市政學區明星學校招生，在華裔資優生家長群組和校方職員做對接橋樑，讓更多優秀華裔子女享有入學機會，在疫情期間更是不顧自己高危險風險，為防疫募集樂捐等活動奔走。