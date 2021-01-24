死亡威脅國會議員 德州男遭FBI逮捕

透過華府監控影片稱，圈起來者為米勒，他被控在網路上抨擊國會山莊被捕。（FBI）

達拉斯晨報報導，聯邦調查局（FBI）指控34歲的米勒（Garret Miller）在網站上大肆抨擊國會山莊，威脅警察 和國會議員生命，被相關單位指控騷亂被捕。

聯邦指控稱，他們透過監視影片與自己的社交媒體發文，本月初將來自北德州的米勒逮補。

據稱，他曾在社交媒體發出死亡威脅文章，呼籲謀殺一名國會山莊警察，並暗殺「AOC」，這三個字母，顯然是指紐約州民主黨籍國會眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。米勒更在文中寫到「下次我們帶槍。」

聯邦調查局說，米勒表示他會開車去華府 參加6日川普 集會，聲稱上次去華府參加川普集會時，「有很多槍枝。」

他並在臉書寫道，「美元可能會崩潰，內戰會開始。」

他也是迄今為止，與華府暴動有關被捕的第六位北德州人。

法庭紀錄顯示，米勒被聯邦拘留，對他的指控包括未經合法許可，擅自進入或留在受限的建築物或場地中。暴力和不法行為，妨礙正式程序，製造威脅等。

他的律師Clint Broden 22日晚上發表聲明說，「米勒先生對6日的行動負責，代表他對前總統川普的支持，他得到家人支持，表示自己的言論反應錯誤的政治行為，未來將不會再發生。」