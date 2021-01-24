拜登新政 有利共和黨眾院席位

拜登上任後推翻川普將非法移民排除在人口普查之外的政策。（Getty）

總統拜登（Joe Biden）上任幾小時後，向德州 贈送一分「巨額禮物」，推翻前總統川普 政策，將非法移民 排除在人口普查之外。拜登廢除此政策後，替德州共和黨增加一或二個額外的眾議院席位。

在德州近3000萬居民中，有近200萬為無證移民，這些人足夠在未來十年內，帶來數十億元聯邦撥款。大大增加其在美國眾議院影響力。

前兩年擔任重新劃區委員會主席的德州眾議員Phil King說，「我支持川普總統，但此舉對德州是有好處，這可能意味著德州共和黨獲得一到三個國會席次。」

拜登的政策不僅是送給德州的禮物，也是對德州共和黨的禮物，因他們控制立法機關，州長官邸。

德州人口統計學家Lloyd Potter說，任何政黨政權，都希望席次最大化，「根據川普政策，我們絕不會得到三個席次，肯定會削弱我們的代表性。」

自2022年大選開始，包括所有移民在內，德州幾乎肯定會在美國眾議院獲得39個席次，甚至40個，與過去十年的36個席次相比，僅次於加州。

丕優研究中心（Pew Research Center）和其他機構，將無證移民人數訂在170萬人左右，相對德州最新人口估計的2950萬人，無證移民占6% 。

Potter說，根據川普政策，這170萬人口聚集的達拉斯和休士頓地區，在國會中將失去影響力。

去年7月，川普下令進行空前改革，命令將無證移民排除在外。三個下級法院裁定其違憲。美國最高法院在去年12月表示，做出最終裁決為時過早。