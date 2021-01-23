待遇差 德州國民兵撤離國會

德州共和黨人抨擊民主黨領導人接待國民兵的方式。（推特截圖）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）下令德州國民兵 從華府返回。此前有報導稱，一些隊員被告知21日晚上只能在停車場休息，而且沒有網絡只有一個電源口。另外佛州州長和新罕布夏州州長也有下令本州的部隊回家。目前仍然不清楚為何從國會大廈設施中撤走這些國民兵。

據Politico報導，國民兵發言人Matt Murphy少校說，國會警察命令國民兵在國會休會期間，轉移到Thurgood Marshall司法中心的車庫去。但國會大廈警察局長Yogananda Pittman在22日卻說，警方並沒有指示國民兵撤離國會大廈。

而國民兵發言人Wayne Hall則解釋，停車場並未被用作住宿處，只是被指定為兩班之間人員休息區。Hall說，「所有來華府的國民兵人員都已提供了適當的住宿」。

21日晚上，國民兵隊員被允許返回國會大廈。隊員稱，停車場有「暖氣和洗手間設施」。但Politico報導說，有一個小隊被派駐在沒有網絡的停車場中，只有一個電源口和一個帶兩個檔位的衛生間。

「昨天，數十名參議員和國會議員沿著我們的隊伍拍照，握手並感謝我們的服務」，一名國民兵告訴Politico。「但在24小時內，他們不再用得著我們了，因此將我們放逐到了停車場角落難以置信」。

據「紐約時報」報導，白宮說，總統拜登曾致電國民兵負責人為這一情況道歉。而德州參議員克魯茲也表示，他已經向德州國民兵了解，以確保他們得到照顧。克魯茲在推特上說，「這從來都不是問題，但很高興聽到他們在國會大廈內受到歡迎」。

不過國會中的其他德州人在推特上表示憤怒，一些議員公開歡迎國民兵隊員去他們的辦公室。前海軍海豹突擊隊官員、休士頓共和黨眾議員 Dan Crenshaw，將這種情況歸咎於民主黨領導層的計劃不周。不過他也解釋說在輪班工作結束時，士兵在旅館或附近基地睡覺，沒有人曾在車庫過夜。

其他德州共和黨人則抨擊民主黨領導人，眾議員Lance Gooden說，「這就是民主黨人對待我們部隊的方式」。眾議員Beth Van Duyne在推文中說，「國民兵勇敢地保護國會大廈好幾個星期，這就是佩洛西議長和舒默領導人的償還方式？」

上周，在國會大廈地板上休息的士兵的照片在推特上風靡一時引發眾怒。