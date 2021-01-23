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矽谷又一科技公司 遷居奧斯汀

編譯組／綜合報導 
Digital Realty位於聖他克拉拉市的總部。(Getty Images)
Digital Realty位於聖他克拉拉市的總部。(Getty Images)

去年美國爆發疫情，矽谷科技公司出現巨大變化，員工大都被逼離開辦公室，改為在家工作。科技公司因此乘勢搬離房價高和生活費高的矽谷，出走到房價較低和無須繳個人收入稅的德州。甲骨文、惠普、Dropbox、Pinterest和無數小型科技公司都出走到德州。這個出走潮在2021年繼續，矽谷一家數據公司又宣布出走，將總部遷到奧斯汀(Austin)。

ZDNet科技新聞網站報導，設在聖他克拉拉市的Digital Realty公司宣布，將總部搬到奧斯汀，矽谷總部的2000名員工全部搬到奧斯汀。Digital Realty在全球40個國家都有業務，主要從事數據庫、數據分析和策略的工作。

公司執行長史丹(William Stein)說，奧斯汀是德州的科技中心，生活費比矽谷低，當地營商環境不錯，科技公司開始聚集，科技員工也不難找。他說將總部搬到奧斯汀，是為公司長期成長而投資，奧斯汀位置不錯，能夠滿足該公司全球4000個用戶的需要。

德州州長艾波特(Gov. Greg Abbott)表示，歡迎Digital Realty遷到德州，並且向加州下戰書說，德州稅率比加州低，勞工和生產成本比矽谷低，所以受到科技公司的歡迎。

矽谷商業雜誌說，奧斯汀對矽谷最大的挑戰是，當地模仿矽谷的矽山區(Silicon Hills)，科技人和公司開始聚集，「科技社區」開始形成，因此對矽谷和舊金山的初創公司形成吸引力，初創公司遷到當地，已不像過去那樣孤立。

矽谷 德州 加州

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