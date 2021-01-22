拜登冒險進行稅改? 值得觀察

拜登上台後的稅改政策可能主要影響40萬以上高收入人群及投資者。（國稅局官網）

拜登 上任後是否會兌現他的稅務改革的承諾，對哪類人群的衝擊比較大？會計師們認為，對年收入超過40萬元以上的人群或企業主影響大。但稅改不會馬上大幅改變，因為影響到房市和股市，加上受到新冠疫情影響，實體經濟無法馬上復甦，因此拜登是否還會冒險進行稅改還要觀察。

會計師楊逸凡表示，民眾比較恐慌的是大調整，40萬以上收入人群的稅率，從37%增加至39.6%的可能性很大，但影響面不是很大，畢竟這部分人群佔極少數。拜登稅收目標就是對40萬元收入以上人群加增12.4%社會安全稅，但否能達成還持觀望態度。

保險理財師黃海蒂指出，中小企業的公司稅直接計算到股東個人所得稅，而現在最高稅率是37%，明年會不會到39.6%尚不清楚，如果增加會有一定影響。另外對於企業主來說，川普 稅改之後，C Corp和大公司稅從35%將降低至21%，但拜登希望提高至28%，小型公司額外費用遞減也有可能會取消或是降低。

楊逸凡表示，拜登針對能源可能會有一系列稅務改革措施，譬如增加清潔能源抵稅。會計師認為，對於能源投資 者可能會給予一定稅務優待。

楊逸凡指出，川普稅改將房屋貸款利息減稅額從100萬元降至75萬，聯邦和州政府減稅最高只能減1萬元，對州稅高、房產貴的州衝擊大，譬如加州和紐約州。楊逸凡認為，在這種情況下，對逐項減項可能會放鬆。而川普2018年稅改因為是修正，衝擊面不太寬，力度也不太大。因此如果拜登稅改要調整逐項減項，納稅人比較容易適應。

資本利得稅（capital gain）分為短期和長期，短期就是一年以下，產生的資本利得稅和個人收入一起算；但是長期，譬如股票、房地產持有一年以上，最高稅率是20%，夫妻合報稅收總額小於8萬免稅，超過部分為15%，最高封頂20%。

但拜登希望將最高封頂增加至28%，另外增加條款。如果投資收入超過100萬元，享受不到長期資本利得稅稅率，要把所有長期資本利得算作個人稅就是39.6%。

「1031 exchange」是投資者善用的條款，譬如購買出租屋，20年前購買價格為20萬，目前市值100萬元，賣掉賺80萬要交資本利得，透過「1031 exchange」再購買一棟房產，可以將這筆資本利得稅延後交，但拜登主張取消這一條款。

但楊逸凡指出，長期資本利得稅率改變和1031改變，最大衝擊就是股市和房地產。儘管疫情衝擊，但股市和房市仍然火熱，但主要靠的就是稅。不動產投資是最有效的抗衡通貨膨脹的工具，如果拜登大幅度改動，房市股市不好，實體經濟無法馬上復甦，拜登是否還會冒險稅改就應思考和觀望。

另外針對遺產和贈與稅率部分，目前遺產免稅額為1158萬，按照通貨膨脹比例，明年的免稅額可能不止1158萬。譬如父親去世留下的房產給孩子，房子原價100萬，但現在市值800萬，孩子繼承時按照目前市價計算，若低於遺產稅免稅額，孩子不用交一分錢資本利得稅。拜登要降低遺產稅免稅額，同時還要取消加重計算優勢，這一部分衝擊很大，但執行層面難度較大。