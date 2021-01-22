年輕心血管病患 染疫風險更高

全美新冠疫情變化曲線圖。（The Covid Tracking Project）

年長者和心血管病患者一直被看作是新冠病毒感染的高危人群，但最新醫學報告顯示，20至50歲的年輕心血管病患者，新冠病毒的感染和死亡率甚至高於同類病患的年長人群，20、30歲年輕心血管病患感染病毒，而需要用上呼吸機的比例，比老年病患翻一番。

應北美華人醫師協會邀請，路易斯安那州知名傳染科專家王瑾醫師，介紹美國 新冠疫情 最新發展情況。她指出，過去一年全美疫情顯示，80歲以上的男性感染者中30%左右的人發展爲重症，同齡女性的情況好一些；但越是年輕就患有心血管疾病、尤其是鐮狀細胞性貧血症（sickle cell disease）的年輕病患，感染後危險性越高。

聯邦疾病防治中心（CDC）最新報告顯示，不到30歲的心血管病患一旦感染陽性，七成要住院，住院人士中一成會發展成重症，死亡率高達7%。此外，每天需要用藥的重度哮喘病患，也是高危險人群。

王醫師表示，全美所有的醫務工作者都經歷了非常艱苦的一年，無論是什麽症科，同時積累了大量豐富的經驗，加上疫苗 產生和新研究成果產生，都給新年的抗疫帶來很多希望。

但現在疫情依然嚴峻，本月初全美感染病例還在大量增加，尤其是醫院系統面臨前所未有的巨大壓力，在很多地區出現醫療擠兌，而且所有地區沒有外援只能靠自己。如何用新的方式面對疫情是目前挑戰。

新冠疫苗是否會改變人體基因，是目前疫苗施打過程中年輕人較爲關注的議題。王醫師表示，新冠病毒有3萬個核酸排列，對疫苗的製作非常有意義，但病毒核酸即便是進入人體，也不能改變人的基因組合序列，「包括疫苗，也不會進入人體細胞核，不會進入生殖細胞核」。

目前病毒的變異是另外一個熱點。王醫師表示，病毒RNA變異非常常見，但幸運的是，新冠病毒變異的速度比其他RNA比如愛滋病毒變異慢很多。最新研究顯示，新冠病毒變異速度是流感病毒的一半，是HIV變異速度的四分之一。從目前英國、南非、奈及利亞和丹麥四國出現的新冠變異病株情況看，其傳播速度並沒有達到驚人程度，但值得注意的是，變異病毒對年輕人的入侵和傳播較強。

王醫師提醒，新冠病毒感染通常潛伏期為兩到十天，平均七天，感染的第一星期是病毒大量增生期，第二周病毒增加減緩，很可能偵測不到，但事實上一些感染者在兩個月之後還可能攜帶活躍病毒，具有較強的傳播能力，周邊人員需非常小心。

她表示，從美國過去將近一年的臨床看，80%的感染人群都會自己復原，但20%的感染者不會好起來，而且會發展成重症並可能死亡，因此重症病人的早期發現和治療，是挽救生命的重點。