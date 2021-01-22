我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

1年前的今天 美通報首例確診 現奪命逾41萬

年輕心血管病患 染疫風險更高

記者楊青／綜合報導
全美新冠疫情變化曲線圖。（The Covid Tracking Project）
全美新冠疫情變化曲線圖。（The Covid Tracking Project）

年長者和心血管病患者一直被看作是新冠病毒感染的高危人群，但最新醫學報告顯示，20至50歲的年輕心血管病患者，新冠病毒的感染和死亡率甚至高於同類病患的年長人群，20、30歲年輕心血管病患感染病毒，而需要用上呼吸機的比例，比老年病患翻一番。

應北美華人醫師協會邀請，路易斯安那州知名傳染科專家王瑾醫師，介紹美國新冠疫情最新發展情況。她指出，過去一年全美疫情顯示，80歲以上的男性感染者中30%左右的人發展爲重症，同齡女性的情況好一些；但越是年輕就患有心血管疾病、尤其是鐮狀細胞性貧血症（sickle cell disease）的年輕病患，感染後危險性越高。

聯邦疾病防治中心（CDC）最新報告顯示，不到30歲的心血管病患一旦感染陽性，七成要住院，住院人士中一成會發展成重症，死亡率高達7%。此外，每天需要用藥的重度哮喘病患，也是高危險人群。

王醫師表示，全美所有的醫務工作者都經歷了非常艱苦的一年，無論是什麽症科，同時積累了大量豐富的經驗，加上疫苗產生和新研究成果產生，都給新年的抗疫帶來很多希望。

但現在疫情依然嚴峻，本月初全美感染病例還在大量增加，尤其是醫院系統面臨前所未有的巨大壓力，在很多地區出現醫療擠兌，而且所有地區沒有外援只能靠自己。如何用新的方式面對疫情是目前挑戰。

新冠疫苗是否會改變人體基因，是目前疫苗施打過程中年輕人較爲關注的議題。王醫師表示，新冠病毒有3萬個核酸排列，對疫苗的製作非常有意義，但病毒核酸即便是進入人體，也不能改變人的基因組合序列，「包括疫苗，也不會進入人體細胞核，不會進入生殖細胞核」。

目前病毒的變異是另外一個熱點。王醫師表示，病毒RNA變異非常常見，但幸運的是，新冠病毒變異的速度比其他RNA比如愛滋病毒變異慢很多。最新研究顯示，新冠病毒變異速度是流感病毒的一半，是HIV變異速度的四分之一。從目前英國、南非、奈及利亞和丹麥四國出現的新冠變異病株情況看，其傳播速度並沒有達到驚人程度，但值得注意的是，變異病毒對年輕人的入侵和傳播較強。

王醫師提醒，新冠病毒感染通常潛伏期為兩到十天，平均七天，感染的第一星期是病毒大量增生期，第二周病毒增加減緩，很可能偵測不到，但事實上一些感染者在兩個月之後還可能攜帶活躍病毒，具有較強的傳播能力，周邊人員需非常小心。

她表示，從美國過去將近一年的臨床看，80%的感染人群都會自己復原，但20%的感染者不會好起來，而且會發展成重症並可能死亡，因此重症病人的早期發現和治療，是挽救生命的重點。

疫苗 疫情 美國

上一則

拜登冒險進行稅改? 值得觀察

下一則

德州疫苗接種率 僅10%

延伸閱讀

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了
運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效

運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效
印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能

印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能
莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周

莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周
疫苗庫存即將用罄 每周等補貨

疫苗庫存即將用罄 每周等補貨
管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57
瑞秋‧李雯。(美聯社)

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

2021-01-19 08:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡