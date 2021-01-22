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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

1年前的今天 美通報首例確診 現奪命逾41萬

德州疫苗接種率 僅10%

休士頓訊
德州疫苗接種率平均只有10%。（美聯社）
德州疫苗接種率平均只有10%。（美聯社）

如果把新冠疫苗接種比喻成馬拉松賽跑，那麼德州目前還處在馬拉松的起點附近。

截至19日，德州針對前線醫療人員和65歲以上有基礎疾病的人群的1A、1B疫苗接種階段中，有接種資格的人群中只有10%完成第一針疫苗的接種。這是KHOU 11媒體根據德州健康服務部的數據得出的。

今年54歲的，患有白血病的Kelly Saldivar有資格施打新冠疫苗。然而她查了好幾個地方，都沒有多餘的疫苗了。她居住在蒙哥馬利縣（Montgomery County）郊區，附近的Waller縣，都沒有疫苗可打。她說，「這很讓人煩心。」

德州只有大休士頓地區、蓋文斯頓縣（Galveston County）和福遍縣（Fort Bend County）的1A、1B疫苗接種階段的接種率高於州平均水平，分別為14%和13%。布拉左里亞縣（Brazoria County），奧斯汀縣（Austin County），Jackson縣，哈里斯縣（Harris County）的接種率與州平均水平10%持平。另有14個休士頓地區的縣接種率低於周平均水平。

在克利夫蘭市（Cleveland），兩家醫院都沒有完成對醫院的醫護人員和當地居民的疫苗接種。

緊急醫院系統（Emergency Hospital System）運營主任Patti Foster說，「我們沒能給前線人員接種疫苗。」

但這種情況可能很快就會改變。Patti Foster表示，德州緊急醫院將很快成為自由縣（Liberty County）的疫苗接種中心，很快將有第一批疫苗運來。但第一批只有975支疫苗。

疫苗 德州 馬拉松

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