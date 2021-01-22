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《擁抱春天》晚會今年改線上 40節目精采度不減

圖與文：中國人活動中心執行長楊德清
線上記者會熱鬧舉行，參加者眾多。
線上記者會熱鬧舉行，參加者眾多。

2021年由中國電信美洲公司冠名贊助的《金牛開泰、擁抱春天》、大休士頓地區最具影響力的網絡春節聯歡晚會，日前舉行網絡新聞發布會。發布會由劉金璐主持、中國人活動中心董事長靳敏、執行長楊德清、晚會主席王曉芬、副主席陸峻、總導演季家錦、藝術總監高曉慧、冠名贊助商中國電信美洲公司代表均發言，分別介紹晚會的籌備情況。今年有約40個節目入選，在緊張的製作中，有各社團代表、演員代表、贊助商代表、各媒體及其他人士40多人參加新聞發布會。

《金牛開泰、擁抱春天》大休士頓地區最具影響力的網絡春節聯歡晚會，將在2月6日舉行...
《金牛開泰、擁抱春天》大休士頓地區最具影響力的網絡春節聯歡晚會，將在2月6日舉行。

今年是中國人活動中心主辦《擁抱春天》晚會的第9個年頭，自創辦以來，年年盛況空前，已經成為美南地區春節聯歡晚會的品牌和華人華僑的重要精神食糧。 由於2020年全球新冠疫情肆虐，主辦單位把2021《擁抱春天》從線下搬到線上。將在Youtube, Youku等國內外各大網絡平台播出，並長久保存。

自報名表發出以來，已收到60多人次節目報名，經過節目組評選，精選出約40個節目，其他未選入節目也將會盡量通過花絮的方式呈現剪影。本地演員及海內外著名嘉賓演員將有300多人呈獻一場精彩的視聽盛宴。晚會分成四個板塊呈現：節日序曲、小荷風采、古風遺韻、展望期許。

由中國電信美洲公司冠名贊助的《金牛開泰、擁抱春天》大休士頓地區最具影響力的網絡春...
由中國電信美洲公司冠名贊助的《金牛開泰、擁抱春天》大休士頓地區最具影響力的網絡春節聯歡晚會。

本次晚會還將嘉賓賀詞、協辦社團會長祝福及社團集體合影一併呈現。 歡迎休士頓各社團積極報名參與協辦本晚會，參與的社團請儘早與組委會聯繫，並將祝福視頻及社團合影發送到[email protected]，視頻請盡量採用綠色背景，方便編輯。 中國人活動中心《擁抱春天》組委會晚會主席王曉芬 (Angela)  832-860-9457 [email protected] ；執行長楊德清 713-818-3507 [email protected]。中國人活動中心 地址：5905 Sovereign Dr.,Houston, TX 77036 電子郵箱：[email protected] 電話：713-772-1133 。組委會主席王曉芬、榮譽主席靳敏、總協調楊德清、副主席陸峻、秘書長方一川。

安穩保險負責人楊德清熱心公益，今年更擔任中國人活動中心執行長。
安穩保險負責人楊德清熱心公益，今年更擔任中國人活動中心執行長。

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