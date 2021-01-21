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【赴美代孕】權貴新遊戲 選卵如選美 包機接孩子

本報記者／綜合報導
托運的行李多數是奶粉和尿片。（讀者提供）
托運的行李多數是奶粉和尿片。（讀者提供）

選卵子如選美，找多個代母生多子，包機接代孕的嬰兒回中國，生育產業鏈成為中國權貴和明星彰顯權勢和財富的新遊戲，南加更是成為提供這些服務的天堂。

美國華人社區一直流傳著中國明星來美代孕的傳聞，包括中國某國際影后二胎在南加代孕，某整容女星代孕生子等，但是礙於業內保密協議和法律規定，無法獲得實錘證明。

律師劉龍珠表示，中國的權貴階層迷信多子多福的說法，有些人會選擇多個代母生多個孩子。首先他們會通過選擇適合的卵子，再找代母孕育。而選卵子的過程，宛如選美一樣，挑選身高、體重、學歷、運動技能。有的人會要求卵子提供者有博士學歷、或是體操運動員等。他們對代母的要求也比較高，希望對方是生過一次小孩，且會詢問背景、多大年紀和學歷等。

從事代孕捐卵行業的Lisa王表示，精子一般都是存在精子庫的形式，有現貨可選。卵子也有現成的，但是多半卵子是新鮮的，都是客戶先挑選合適的捐卵人，再進行取卵手術。中國想購買卵子的人，很多都偏好亞裔，尤其是華裔卵子，目前華裔卵子的主要捐獻人在台灣，因為捐卵在台灣是合法的。通常是客人在電腦上選擇適合的卵子提供者，然後承擔對方吃住和機票，赴美取卵。取卵全過程需要數周，除去手術費用，購買卵子的費用在3萬元左右，分別給卵子提供者和中介服務及法律費。相比之下，中國大陸捐卵屬於非法。

代母生育完成後，那些豪門準父母會選擇包機接孩子回中國。包機業者Karena表示，嬰兒包機成為近年的新趨勢，曾經有一班包機嬰兒車占據了走道，機上有六、七個嬰兒的場景，託運的行李也都是數箱的奶粉尿片。

選卵子如選美、找多個代母生多子、包機接代孕的嬰兒回中國，生育產業鏈成中國權貴和明...
選卵子如選美、找多個代母生多子、包機接代孕的嬰兒回中國，生育產業鏈成中國權貴和明星彰顯權勢和財富的新遊戲。（讀者提供）
托運的行李多數是奶粉和尿片。（讀者提供）
托運的行李多數是奶粉和尿片。（讀者提供）
代母生育完成後，那些豪門準父母會選擇包機接孩子回中國。（讀者提供）
代母生育完成後，那些豪門準父母會選擇包機接孩子回中國。（讀者提供）

中國 台灣 南加

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