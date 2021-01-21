【代孕鬧糾紛】求男卻得女、生出黑膚娃

礙於很多國家代孕屬於非法，加州 作為美國 合法的代孕中心，每年有來自世界各地的人來這裡代孕生子，其中不乏中國 的明星和權貴階層。尤其是中國放寬二胎政策後，來美代孕生二胎的中國人也日益增加，其中難免會有法律糾紛。

律師劉龍珠表示，如果鄭爽和張恆透過代孕生子事件屬實，而張恆想要孩子，另外一方不想要，那麼張恆可通過法律程序告鄭爽，要求孩子的贍養費。

他說，加州不僅是美國代孕中心，也是全世界代孕中心。這裡代孕相關程序合法，精子卵子買賣也合法，雖然相關法律文件成熟，但也會引發糾紛，比如他經手過一對準父母希望來美找人代孕生男孩，結果生出來是女孩。雖然案情細節他無法提供，但是最後雙方通過其他方式達成協議，女孩也沒有因此被棄養。

還發生過準父母請非裔媽媽代孕，結果生出小孩是黑人的糾紛。其實如果大部分準媽媽是華人，代孕只是租用子宮，代母本身膚色種族對小孩沒有影響。這個官司打的頭破血流，雖然通常在合同上會詳細寫明代母在懷孕期間不許抽菸、酗酒、吸毒、濫交，但實際也會有人不按照合同來，導致小孩早產、流產，或根本是別人的孩子。