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德州檢察長效忠川普 未獲特赦

奧斯汀訊
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)涉嫌賄賂、濫用公權力等貪腐、煽動暴徒攻入國會，遭聯邦調查，但川普最後並沒有特赦他。（德州檢察長辦公室網頁）
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)涉嫌賄賂、濫用公權力等貪腐、煽動暴徒攻入國會，遭聯邦調查，但川普最後並沒有特赦他。（德州檢察長辦公室網頁）

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)因為涉嫌賄賂、濫用公權力等貪腐作為，遭聯邦執法單位刑事調查，但川普的最後一波特赦中沒有他的名字，因此他仍然無法從調查案中脫身。

1月6日帕克斯頓在白宮與川普會面，兩人先後向示威群眾發表演說，煽動挺川人士攻入國會，迫使議員推翻大選認證。隨後暴民情緒高漲的湧向國會，因而帕克斯頓被政壇人士認為，可能會因此涉及鼓動群眾暴亂的控罪。11月總統大選過後帕克斯頓極力協助川普翻盤，那被認為是討好川普的動作，希望因而得到總統特赦，擺脫聯邦調查局FBI的刑事偵查，但川普在離職前幾個小時發布的特赦名單，並不包括帕克斯頓在內。

去年9月德州檢察長辦公室的七名檢察官，聯名向執法單位舉報，指出他們的上司帕克斯頓的某些行為，可能違反聯邦或州級法規，包括施加不當影響(improper influence) 、濫用公權力(abuse of office) 、賄賂(bribery)以及其他刑事罪名。

另外，參與國會暴動的人沒有一個得到川普特赦，令右派激進份子憤怒頹喪，他們認為，川普眼見彈劾案即將在參議院審判，特赦暴民將危及他自己的前途，因此決定讓他的鐵粉自謀生路。暴動人士已有100多人被捕，最終可能有至少1000人將受法律制裁，即使只是跟隨群眾進入國會，沒有任何施暴或破壞的舉動，面對的刑期也可能高達20年。

達拉斯地區房地產經紀人珍娜萊恩(Jenna Ryan)，在北德州主持一個保守政論收音機節目，她與暴徒闖入國會時，在社交媒體上即時轉播實況，並宣稱那是她此生最暢快的時刻之一，周三凌晨她還在巴望川普給予特赦，當律師告知實情後，她的情緒瞬間崩潰。

右翼陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)的一位成員說：「我們都被玩弄了」（We all got played）。白人至上組織「驕傲男孩」(Proud Boys)11月8日在網路上呼籲川普自我加冕為皇帝「Hail to Emperer Trump」，組織領導人現在對川普大失所望，稱川普為「一敗塗地」(total failure)的總統。

川普 德州 白人至上

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