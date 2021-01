三達拉斯居民涉國會暴動被捕 難獲特赦

房地產經紀人珍娜萊恩在國會大樓外。(Jenna Ryan推特)

至少有三名達拉斯都會區居民已因參加國會暴動被捕,他們的律師呼籲川普 給予特赦,但黑市消息指出特赦價碼是200萬元,這些人在川普所剩無多的掌權小時中獲特赦的機會越來越渺茫。

遭逮捕的北德州 居民包括弗里斯科市(Frisco)房地產經紀人珍娜萊恩(Jenna Ryan) 、退伍空軍中校拉利布洛克(Larry Brock) 和58歲的綽伊斯莫克斯(Troy Smocks)。珍娜萊恩在臉書上炫耀攻入國會大樓的照片後,她的一幅大型廣告看板遭人塗鴉並破壞,那時她尚未被捕,她隨即雇人把看板拆除,接著她的手機上出現許多騷擾電話和簡訊,並有人威脅要殺她。她被捕後上周末請律師向川普求情,希望在周三中午之前給予特赦,一過了那個時限就免不了長蹲監牢,因此她已陷入恐慌之中。

生意人加入政治爭鬥可能引起消費者杯葛,「我的枕頭」(My Pillow)公司的創始人麥克林朵(Mike Lindell)捐了許多錢給川普打選舉翻盤官司,並呼籲挺川人士踴躍購買他的商品,好讓他能捐更多的錢幫川普抗爭。上周五他到白宮與總統會面,建議川普宣布以戒嚴法(martial law)禁止拜登 宣誓就職,並動用聯邦軍隊迫使國會與法院就範。

他的違憲言論遭輿論痛加韃伐,有些網友倡議大家上MyPillow.com網站訂購最昂貴的商品,由於公司網站主頁上用「60天無條件全額退款保證」(60-day money back guarantee) 大肆廣告,因此買的人可以免費享用一個半月,然後大大方方把商品退貨還錢。

綽伊斯莫克斯參加6日的國會暴動後返回北德州,隨後他在社交媒體上發布威脅,指出他和志同道合的眾多愛國者(patriots)將在19日攜帶槍械彈藥再度來到華府伺機舉事,人數之多將令聯邦軍隊無力對抗,他們將搜捕變節的共和黨人RINOS(Republicans In Name Only) 、民主黨人以及高科技業的主管,把這些川普之敵處死,讓川普繼續執政。