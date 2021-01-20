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石為穿博士榮升SPIE會士 僑界喝采

記者封昌明／休士頓報導
畢業於台灣大學的石為穿博士，榮升SPIE會士，休士頓僑界為之喝采。（休士頓大學網站）
畢業於台灣大學的石為穿博士，榮升SPIE會士，休士頓僑界為之喝采。（休士頓大學網站）

休士頓學卡倫工程學院電氣與計算機工程教授石為穿博士榮升SPIE會士，石為穿博士在發展新穎的光學成像方法、光譜技術、等離子納米結構、化學傳感和生醫光電技術有傑出貢獻。

SPIE成立於1955年，是全球最大的光學和光子學專業學會，也是會議和教育計劃領域光學和光子學領域的領導者。石為穿目前擔任SPIE的《納米光子學期刊》副編輯，並且是多個會議計劃委員會的成員。 從他從還是麻省理工學院(MIT)博士生開始，即經常在SPIE會議上演講。

石為穿說他是在聖誕節前夕收到了通知。他同時表示：「那肯定是一個獨特的聖誕節禮物！我感到非常榮幸被提升為SPIE會士，其必要條件是在光學和光子學領域做出了重大貢獻，並經過評審委員會遴選出的領域專家。」

石為穿分別於國立台灣大學和交通大學獲得了理學學士和碩士學位。他的博士學位在麻省理工學院光譜實驗室/ NIH激光生物醫學研究中心取得，由已故的激光物理學家Michael S. Feld博士指導。他隨後在斯倫貝謝(Schlumberger)擔任研究員，兩年後於2009年加入休士頓大學。

石為穿領導UH的納米生醫光學（NanoBioPhotonics）小組，該小組專注於生物醫學、能源和環境領域中納米材料、微型設備和宏觀系統的發展。 例如，他的小組最近在《自然通訊》上發表的一篇論文描述了一種新穎的「全景」（PANORAMA）技術，該技術可用於對單個透明生物納米粒子（如外泌體和病毒）成像並解析。

石為穿表示：「我的研究重點是開發新穎的光學和光子技術以及滿足社會需求」，「我感興趣的主要領域是克服生物醫學挑戰，以改善醫療保健。 我的實驗室追求的一個有趣方向，是通過基於光的方法對癌症和其他疾病進行早期診斷和監測。 例如，我們通過細胞外泌體來開發針對癌症的超靈敏和選擇性診斷技術。」

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