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美福藥局 開展疫苗注射講座

記者封昌明／休士頓報導
美福藥局呂岳勳藥劑師（左）、經理符永豐（右）將為民眾解答注射疫苗的相關問題。（記者封昌明／攝影）
美福藥局呂岳勳藥劑師（左）、經理符永豐（右）將為民眾解答注射疫苗的相關問題。（記者封昌明／攝影）

美福藥局(Medx pharmacy )即將搬入中國城，並開放新冠疫苗注射登記，並與中華文化服務中心及中國城部分醫生診所合作，即將為大家開展疫苗注射服務。早在去年感恩節期間，美福藥局就斥資訂購了低溫冰箱以提供疫苗的長期服務。美福藥局與德州衛生局緊密合作，現已獲得疫苗服務認證，現正在為疫苗注射做準備。

申請方式：美福藥局提供4種登記方式：一，網上申請註冊網址； 二，也可以到美福藥局中國城保健服務處，領取註冊表，填好後交給服務處負責人或email至[email protected]，傳真:281-506-2454 ；三，可使用833-595-0527發短信「vac」， 申請鏈接會自動發給報名表；四，對於很多老人行動不便，上網運作不太熟悉，請打電話：832-949-9460 該藥局會幫助您填寫登記。

由於市場疫苗需求遠大於供給，而且疫苗分發渠道的信息不透明，會造成一些恐慌。 美福藥局登記流程：1. 您不需要打電話給我們， 我們會打電話或短信，email 給您。在登記之後72小時之內，我們會和您聯繫並確認您的註冊信息。2. 凡是18歲以上都可以登記。3. 美福藥局會首先安排高年齡組優先接種：85歲以上，75-85歲。65歲-75歲按登記時間排序。對於65歲以下人士，我們會定期和您溝通，一旦高齡人士接種完畢，會馬上安排普通大眾的接種。4. 美福藥局登記只是您獲取疫苗的渠道之一，請大家盡量向多家機構登記。美福藥局也會提供其他地方疫苗登記信息。5. 同時美福藥局也正在和其他疫苗注射服務機構，如診所，藥局，合作，幫助大家協調到其他單位注射，以幫助大家儘早接種。

美福藥局19日與中華文化服務中心開展3個中文，英文，越語線上疫苗講座，由藥局藥師呂岳勳主講中英文，符永豐經理協助越南文，歡迎大家有興趣可踴躍參加。以下為ZOOM網絡會議鏈接及信息：https://us02web.zoom.us/j/84981499360?pwd=SFp1eDBtMjB3Q3ZnbDVUaE9SR1VsZz09，Meeting ID: 849 8149，Passcode: 9800。

同時美福藥局開通了線上www.pillbright.com網購平台服務，為幫助大家抗擊疫情，所有中成藥，OTC都有85折優惠，防護用品更是高達4-7 折優惠，50元以上消費免運費，並可當天或隔日送到。購物網址：www.pillbright.com。若有處方簽可請醫生傳至梨城美福藥局地址：6302 Broadway street ,suite #100 pear land TX77581，電話️281-506-2453，傳真281-506-2454。

藥局 疫苗 中國

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