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疫苗Q&A／新冠痊癒還要打嗎？要！

陳筱芬醫學博士
家庭全科醫師陳筱芬回答民眾關心的接種新冠疫苗相關問題。（本報資料照片）
家庭全科醫師陳筱芬回答民眾關心的接種新冠疫苗相關問題。（本報資料照片）

問:接種疫苗會不會影響新冠狀病毒檢驗結果？或因此而感染？

答:不會。目前美國所允許的疫苗，都是mRNA技術的疫苗，完全沒有新冠狀病毒的成分在疫苗裏，所以施打新冠狀病毒疫苗，不會影響病毒檢驗結果，也不會因為打疫苗而感染病毒。

問:曾經得過新冠狀病毒、目前已經痊癒的人，還需要打疫苗嗎？

答:需要。目前認為，即使得過新冠狀病毒感染，還是可以施打疫苗。但是假如感染時間是在最近三個月之內，或者三個月內曾經做過抗體治療，則建議間隔三個月之後再打疫苗。

問:如果近期有接觸到病毒陽性的病患，可以打疫苗嗎？

答:如果是健康的成年人，建議等到14天隔離期過後再打疫苗。但如果是老人或高危險群，則可以在醫師的評估後才決定是否需要施打疫苗。

問:如果第一劑跟第二劑，打了不同的疫苗怎麼辦？

答:最好是打同一種廠牌的疫苗，如果第二劑真的打了不同廠牌，目前的看法是不要再追加。

問:打完疫苗之後，還需要戴口罩嗎？

答:要戴口罩。目前的了解是，打完疫苗之後，萬一被感染、可以預防感染後的發病，但本身的傳染力可能還在。所以即使完成疫苗注射，依然要遵守戴口罩，維持社交距離還有勤洗手等防疫習慣。

問:什麼時候才可能恢復正常生活？

答:沒有時間表，但是如果群眾的群體免疫力達到75%，則有可能可以恢復某種程度的正常生活！

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