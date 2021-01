參與國會暴動德州人 雇主除之後快

許多位參加國會暴動的德州人,被雇主逕行開除。(網路圖)

德州 是比較尊重雇主權益的州,公司如果對某位員工不滿,逕行開除通常不會有惡果,許多位參加國會暴動的德州人已經嘗到苦果。

在奧斯汀執業的就業問題律師珍妮佛沃德(Jennifer Ward)指出,員工下班後所做的事,通常雇主不會主動去探查,但是如果員工鬧出的事件有照片或視頻在網路上傳播,德州的雇主通常可以逕行將員工開除,那些照片和視頻反而成為雇主的懲處依據,自己放照片或視頻在網路上,更等於放棄了「隱私權」(right to privacy)。

鵝頭保險公司(Goosehead Insurance)的律師保羅戴維斯(Paul Davis)6日闖入國會後,驕傲的把自己的視頻放上社交媒體,公司得知以後立刻將他解雇。達拉斯郊區葡萄藤市(Grapevine)的53歲居民拉利布洛克(Larry Brock)被媒體拍到在場,他的雇主「希爾伍德航空公司」(Hillwood Airways)隨即將他開除,這些魯莽偏執的人,都不可能對雇主提出訴訟,而由於他們臭名遠播,要再找到好工作將十分困難,畢竟雇主都不喜歡不守紀律的員工。

許多挺川的暴徒原本以為即使起事失敗,川普 會在下台前給予特赦(pardon) ,因此聯邦執法單位不能對他們動一絲一毫。川普6日鼓動暴民闖入國會,但他在7日卻發布視頻,指出20日政權將和平轉移,犯法者將受法律制裁,以致有些保守派痛斥川普為「懦夫」(coward) ,許多人願意冒死替他奪回總統大位,他自己卻已放棄,還把那些對他死忠的人「丟到巴士底下壓死」(throw them under the bus)。

聯邦調查局FBI警告,許多挺川人士將在20日拜登 就職典禮進行時,在國都華府和50個州的首府採取武裝抗議(armed protest),如果暴民與國民兵和警察交火,可能會有相當程度的死傷。德州是深紅州,執法單位預期20日那天奧斯汀的州政府大樓前會有一些抗議人士,警方表示將會做周全準備,並警告有意滋事者切莫輕舉妄動。