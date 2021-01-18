Spire夜總會鑽政策漏洞 仍人滿為患

Spire夜總會17日凌晨人滿為患。（視頻截圖）

休士頓 當局以「生命安全問題」為由，一夜之間疏散擁擠的夜店。警方說，現場參與派對的人很多，其中不乏遠自聖安東尼奧和紐奧爾良專程前往參加。

17日凌晨12時30分左右，警方收到大型聚會的舉報，前往位於休士頓市中心Main街1720號的Spire夜總會。警方抵達後，目測現場有約200人在夜店外排隊等候。警方說，除了外面大排長龍，裡面也超出其容納能力。

夜店網站稱，該俱樂部周六晚上舉辦了一場名為「非裔事務」（All Black Affair）的活動。活動海報上列出了拉里·莫羅（Larry Morrow），特里·松茲（Trey Songz），肯尼·伯恩斯（Kenny Burns）和法博洛斯（Fabolous），這些名人預計將出現在活動中。

休士頓消防總局辦公室（Houston Fire Marshal's Office ）和德州 烈酒局（Alcoholic Beverage Commission）被召到現場。

消防局長塞繆爾·佩納（Samuel Pena）說，發現了幾起違反消防法規的行為，這已成為大家的生命安全問題。裡面有一大群人滿為患，且無法控制擁擠的出入口通道。

警方疏散人潮，並讓夜店業者選擇以適當客容量重新營業，但夜店管理層最終選擇取消該活動。

佩納說，這超出了新冠疫情 期間規定的範疇，當然，裡面人滿為患，肯定超過了50％。它有釀成火災的隱患，已成為威脅生命安全的問題。如果發生緊急情況或內部發生任何事故，都會蒙受巨大生命損失。

在周六記者會上，市長特納（Sylvester Turner）表達他對一些俱樂部和酒吧被重新歸類為餐廳感到沮喪，在不斷爆發的疫情中，這些地方一直吸引大批人群。例如，他仍然收到一些令人不安的照片，他們在這些重新定位為餐廳的俱樂部裡閒逛。

特納說，這個漏洞很難緩解疫情的傳播。當允許這些酒吧和俱樂部重新分類時，看那些申請者遞交的圖片時，桌子上竟沒有食物，這太荒謬，他呼籲州府審查該政策是否合理。

2020年6月，特納啟動虛擬的新冠病毒問責制牆，對那些未遵循城市衛生準則的本地企業進行懲罰。Spire俱樂部是第一批被問責的企業之一，且一直都在名單上，並被吊銷酒牌30天。