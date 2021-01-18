夜總會變身餐廳 照開趴挨批

Cle Houston夜總會15日舉辦Bow Wow的音樂會，現場擠滿了人。（視頻截圖）

休士頓 一家夜總會15日拍攝的一則影音在全國範圍內受到批評。這些視頻已被公開發佈到Snapchat和Instagram，表明當時Cle Houston夜總會正在舉辦饒舌歌手Bow Wow的音樂會，現場擠滿了人。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示，向州和州長傳達的信息是不允許這些酒吧和俱樂部營業，且不允許其改頭換面作為餐廳營業。

由於新冠疫情 的限制，休士頓所在的哈里斯(Harris)縣的酒吧和夜總會必須關閉。但是，許多人已申請新的許可證，允許它們作為餐廳重新開放。

特納市長說，不在乎你如何重新定義它，這是一種社交設置，這些地方客人將成為超級傳播者。

休士頓消防局局長塞繆爾佩納（Samuel Pena）表示，Cle已作為餐廳重新開業。今晚他們會有5支消防隊出動，回應投訴並檢查某些俱樂部。

休士頓新冠陽性率最新報告為大約18％。

休士頓聯合紀念醫學中心（United Memorial Medical Center）首席醫學官約瑟夫·瓦倫（Joseph Varon）博士16日接受採訪表示，為了治療新冠病毒的患者，他已連續工作300多天。現在有40％以上的患者使用呼吸機。

當展示星期五晚上從Cle發布的視頻給Varon博士時，他說，這令人沮喪，他不會說傷心欲絕，但這很煩人。當這些人回到自己的朋友、配偶、祖父母那裡，他們將被感染。建議15日去過夜總會的人接受測試。這其中許多人檢測 結果都會呈陽性，他對此毫無疑問。