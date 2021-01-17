提高最低時薪 休士頓業者有話說

休士頓商業看拜登的最低時薪調整，業者認為提高需逐步進行。（ABC13視頻截圖）

候任總統拜登 （Joe Biden）提出刺激計劃時，其中一項關鍵計劃是將聯邦最低時薪 提高至15元。目前最低時薪是2009年設定的每小時7.25元。休士頓 業者對此提出不同看法，認為提高最低時薪需逐步進行。

拜登在日前發表講話時表示，每周工作40小時的人都不應生活在貧困線以下，如果工作時薪低於15元，每周工作40個小時，那就意味著生活在貧困中。

休士頓當地媒體ABC13電視台向該地區的企業主和工人詢問對該提案的想法。蓋文斯頓(Galveston)餐飲集團業者Danny Hart表示，希望他們在未來幾年內逐步增加利潤，因此他們將不得不提高價格。Hart還提到，已經沒有多少僱員僅拿到最低時薪了。

拜登的計劃還要求設定最低時薪標準，這使得餐館老闆對此表示懷疑。 「服務生每小時能賺15元嗎？」，Hart認為，餐飲協會將會花長時間抗爭。

連鎖餐廳「Halal Guys」加盟店主Masroor Fatany也希望，如果提高最低時薪，那將是逐步進行。Fatany表示，如果這是他們前進的方向，那麼他們需要提前知道，以便他們可以開始計劃並朝著這個方向努力。

休士頓大學經濟學系主任Dietrich Vollrath表示，經過多年研究最低時薪標準，積極性超出他們的想像。如果增加最新時薪對雇主來說成本更高，意味著增加支出。Vollrath表示，這不僅是一個不錯的短期舉措，而且是一個不錯的長期舉措。全美共有23個州在2021年提高最低時薪，但德州沒有。