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維護中國城治安 李雄慰勞員警

記者封昌明／休士頓報導
員警們對開在家門口的美食餐廳Honey Pig讚不絕口。（記者封昌明／攝影）
員警們對開在家門口的美食餐廳Honey Pig讚不絕口。（記者封昌明／攝影）

休士頓西南管理區主席李雄為慰勞休士頓警分局頂好廣場派出所員警的辛勞，1月15日在該廣場的Honey Pig韓式烤肉店，宴請多位在第一線服務的員警，除了話家常互道新年好外，並與他們商討未來中國城治安的改善方法，獲得員警們正面的回應。

李雄說，西南管理區多年來一在致力於改善中國城內的治安、環境、文化等多面向民眾所關心的議題，具體績效包括擴建百利大道並設置下水道，中國城從此不再淹水，與中華文化中心舉辦多項具有文化意義的導覽活動，並在去年成功結合中國城的商家，送餐慰勞第一線英雄等雙贏的公益活動，獲得休士頓市長及廣大民眾的好評。

李雄強調中國城的治安要大家一起來努力，不是單方面的責任，在場一位負責中國城治安的警官Dean Nguyen表示，月前中國城有一家手機店被搶了多支手機，當時店家氣憤不已，不過在他率多位員警調閱錄影帶後，鎖定一個特定特象，在日前已將他逮捕歸案，商家也讚揚員警們的努力成果。

另一位派出所警官Jimmy Chau指出，中國城最近雖然有一些店家大門玻璃被砸的事件，但財物損失都不大，只是商家不堪其擾，由於他們犯案多在半夜，警方日後會加強夜間巡邏。他同時表示，最近在中國城的分局接獲兩位華裔女性報案，她們同時遭到網路詐騙，都被騙了數萬元，詐騙手法如出一轍，他呼籲民眾，歹徒的詐騙手法日新月異，民眾一定要小心防範，特別是在最近這段時間。

原任中國城警分局主管的Roger Nguyen最近被拔擢到休士頓警察總局，擔任華裔副警長冼就斌(Ban Tien)的左右手，他表示副警長極為重視中國城的治安問題，他們最近正計畫要拜訪中國城的商家，副警長希望能聽取民眾的意見，及警方需要配合的地方。

西南管理區主席李雄（右三）在Honey Pig 餐廳宴請員警辛勞。（記者封昌明／...
西南管理區主席李雄（右三）在Honey Pig 餐廳宴請員警辛勞。（記者封昌明／攝影）

中國 休士頓 詐騙

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