海外青年英語服務營 2月1日起報名

中華民國僑務委員會與教育部 、客家委員會及原住民族委員會合作辦理的「海外青年英語服務營」，2021年活動將於2月1日開始受理報名，今年採行海外志工「遠距教學」搭配國內志工實體教學方式辦理，美南地區分配名額為16名(含客籍2名)。

活動時間自2021年7月5日至7月23日止，活動內容包括海外志工先期線上培訓課程、配合國內志工於6月28日至7月9日間共同備課，及7月12日至23日每日1至2小時與國內志工進行同步遠距教學服務，凡經錄取全程參與活動，並完成心得感言且無違反主(承)辦單位或服務學校之各項規定之學員，將由主辦單位頒發40小時之中英文服務證明。

歡迎就讀11年級以上且於2021年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲之海外青年(以護照所載年齡為準)報名參加，並以英語為母語，能以簡單中文溝通，且具高度從事志願服務者為優先錄取對象，報名簡章及表格請至僑務委員會網站(http://www.ocac.gov.tw) 首頁>僑生服務>青年研習>英語服務營下載運用(https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=5798&pid=22279221)，並於3月31日(台灣 時間)前備齊相關文件(報名表、個資 蒐集、處理及利用告知事項文件、出生證明影本、僑居國護照影本及在校期間所有學期成績之正式成績單)，送（寄）至休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr. Houston, TX 77042)，相關詳情請洽僑教中心張小姐：713-789-4995分機113，電子郵箱：[email protected]。