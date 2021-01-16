我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

海外青年英語服務營 2月1日起報名

休士頓訊

中華民國僑務委員會與教育部、客家委員會及原住民族委員會合作辦理的「海外青年英語服務營」，2021年活動將於2月1日開始受理報名，今年採行海外志工「遠距教學」搭配國內志工實體教學方式辦理，美南地區分配名額為16名(含客籍2名)。

活動時間自2021年7月5日至7月23日止，活動內容包括海外志工先期線上培訓課程、配合國內志工於6月28日至7月9日間共同備課，及7月12日至23日每日1至2小時與國內志工進行同步遠距教學服務，凡經錄取全程參與活動，並完成心得感言且無違反主(承)辦單位或服務學校之各項規定之學員，將由主辦單位頒發40小時之中英文服務證明。

歡迎就讀11年級以上且於2021年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲之海外青年(以護照所載年齡為準)報名參加，並以英語為母語，能以簡單中文溝通，且具高度從事志願服務者為優先錄取對象，報名簡章及表格請至僑務委員會網站(http://www.ocac.gov.tw) 首頁>僑生服務>青年研習>英語服務營下載運用(https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=5798&pid=22279221)，並於3月31日(台灣時間)前備齊相關文件(報名表、個資蒐集、處理及利用告知事項文件、出生證明影本、僑居國護照影本及在校期間所有學期成績之正式成績單)，送（寄）至休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr. Houston, TX 77042)，相關詳情請洽僑教中心張小姐：713-789-4995分機113，電子郵箱：[email protected]

教育部 台灣 個資

上一則

維護中國城治安 李雄慰勞員警

下一則

僑界名人王大熙博士離世 享年89歲

延伸閱讀

農曆年節僑胞返台居家檢疫 可申請集中檢疫所

農曆年節僑胞返台居家檢疫 可申請集中檢疫所
加州安全返校 從小學生開始

加州安全返校 從小學生開始
上網課的利弊

上網課的利弊
波士頓僑教中心元旦升旗臉書直播 莊嚴隆重

波士頓僑教中心元旦升旗臉書直播 莊嚴隆重
僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送

僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送
華資Post Houston購物中心 明秋開幕

華資Post Houston購物中心 明秋開幕

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎