僑界名人王大熙博士離世 享年89歲

王大熙博士享年89歲，日前已安祥離世。（葉宏志提供）

前中華民國僑務委員、休士頓 僑界名人何明通博士夫人王大熙博士，因年事已高，數日前安詳離世，享年89歲。

王大熙於1931年6月22日出生於上海書香世家，父親王祖祥醫師，早年留學美國醫學院，曾任中華民國內政部衛生司司長；外曾祖父翁同龢大學士兼軍機大臣，是晚清的重臣，名政治家及書法家，曾任同治皇帝及光緒皇帝的導師。外高曾祖父翁心存為咸豐及同治兩朝大學士，曾任上書房總師傅及咸豐帝與恭親王奕訢的導師。

王大熙隨家人移居台灣 後，品學兼優，畢業於台灣師範大學後，即前往美國俄勒岡州立大學攻讀博士學位，1962年畢業，與何明通結婚，婚後二人即搬到休士頓，王大熙任職於安德森癌症 中心(Texas MD Anderson)，擔任研究工作50多年，直至數年前才退休。

王大熙研究癌症藥品的副作用，用數據分析來作減低藥物對人體產生的不良影響，取得可觀的成就，榮獲最光榮的安德森癌症中心終生成就獎。除了鑽研藥理專業外，王大熙也樂於在同業中提攜後輩，對新來的同事及新搬到休士頓朋友伸以援手，盡力幫忙。同時在僑社活動中，常常可以見到她满瞼笑容，和靄可親的身影，尤其是任何人在需要到醫院時， 她都會盡心幫忙，像找醫生、當翻譯等等，造福很多休士頓的鄉親。

王大熙一生節儉簡樸，不重繁紋縟節，低調不張揚，生前好友也尊重她的意願行事，加上疫情期間，不舉辦喪事儀式。王大熙生前已規劃，以中美寺內的萬壽園為其安息之所。懇辭奠儀及花圈。