休士頓台灣松年學院 音樂饗宴開學

松年學校2021年春季開學典禮大合照。（記者封昌明／攝影）

提倡活到老學到老，永遠都不老的台灣松年學院，1月14日在該校舉行2021年春季學期開學典禮，駐休士頓 台北經交處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳等都參與了線上觀禮，並發表賀詞，松年學院董事長陳美芬及院長許勝弘也帶領師生在該校大禮堂舉行隆重的實體開學典禮。

許勝弘說，在過去不平靜的一年中，有很多松年學院的老朋友過世，他們願意在此懷念他們，其中有活到101歲長者，也有不幸感染新冠肺炎者，他祈求神在送走2020年後，展望2021年，保守著我們的健康及學校的校務。

音樂陶冶人心，松年學院的開學典禮總是那麼令人響往，因為他們在開學典禮中，不時穿插著音樂欣賞，讓來賓們如沐春風，張文雄牧師男高音獨唱、林梓秧先生小提琴獨奏「再別康橋」、蔡凌恬博士橫笛獨奏，首首動聽，讓人意猶未盡。

陳美芬董事長致詞表示，去年因疫情 ，大家都很辛苦，但他們仍動員了大批的義工參加雙十國慶系列活動，過程非常成功，獲得僑胞熱烈支持，她感到非常欣慰，展望2021年，她祝願國家牛轉乾坤，為世界帶來光明，

羅復文及陳奕芳也先後致詞指出，受限疫情無法前往參加松年學院的開學典禮，但他們都非常敬佩松年學院活到老學到老的精神，特別是面對疫情，該校仍以數位的方式進行，讓學員們不中斷地學習，值得大家效法，他們時鼓勵長者們一定要去接種疫苗 ，保持安全健康。

休士頓大學維多利亞分校經濟學教授陳建賓應邀以「希望之春」發表專題演講，他簡短地預測2021經濟會復甦嗎？這得取決於疫苗的功效，誰都無法預測未來的經濟走向，但引領世界可以確定的是未來的希望，也因此股市一直漲，顯示民眾對未來充滿希望。

陳建賓強調，新冠疫情的隔離，造成人們心靈的傷害，也讓人心疏離，

松年學院不間斷的學習精神，給後代子孫帶來希望，雖然因為疫情，讓美國夢與想像差距甚大，但大家都仍對未來充滿希望，他盼望2021年回歸實體聚會，讓世界早日恢復正常。